LIVE – Verona-Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 23-25): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di WithU Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Rado Stoytchev, terzi in classifica con 19 punti, vogliono continuare a sorprendere e conquistare l’ottava vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. Non sarà però scontato superare l’ostica formazione di Lorenzo Bernardi. I biancorossi sono infatti quarti in classifica a pari punti e quindi con la possibilità di superare gli scaligeri. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 17 dicembre al PalaOlimpia di Verona. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Verona-Piacenza di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

VERONA – PIACENZA 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 23-25)

QUARTO SET E MATCH PIACENZA

QUARTO SET – Errore in battuta di Piacenza, 21-22

QUARTO SET- Ace Piacenza, 19-19

QUARTO SET – Mozic!! 16-14

QUARTO SET -Sbaglia Simon e di nuovo parità, 9-9

QUARTO SET – Break Piacenza, 4-6

QUARTO SET – Parità, 3-3

TERZO SET PIACENZA 23-25

TERZO SET – Break Piacenza, 18-20

TERZO SET – Parità, 16-16

TERZO SET – Muro Simon, 14-16

TERZO SET – Attacca Leal, 14-15

TERZO SET – Sbaglia Leal e parità, 13-13

TERZO SET – Sapozhkov!! 12-13

TERZO SET – Break Piacenza, 9-11

TERZO SET – Tanto equilibrio in questa prima parte di terzo parziale, 8-8

SECONDO SET VERONA 25-23

SECONDO SET – Ace Keita, 21-20

SECONDO SET – Muro Verona, 20-20

SECONDO SET – Break Piacenza, 16-18

SECONDO SET – Di nuovo parità, 14-14

SECONDO SET – Break Verona, 11-9

SECONDO SET – Di nuovo equilibrio, 9-9

SECONDO SET – Break Verona, 8-6

SECONDO SET – parità, 3-3

SECONDO SET – Subito break Piacenza, 1-3

PRIMO SET PIACENZA 21-25

PRIMO SET – Piacenza sul +3, 19-22

PRIMO SET – Verona torna a un solo punto di distanza, 16-17

PRIMO SET – Allungo Piacenza, 14-17

PRIMO SET – Parità, 12-12

PRIMO SET – Cinque consecutivi di Piacenza che vola sul 4-7

PRIMO SET – Parità, 4-4

PRIMO SET – Break Verona, 4-2

PRIMO SET – Si parte! Primo punto per Piacenza, 0-1

20.25 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Piacenza