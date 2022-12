LIVE – Vakifbank-Eczacibasi 25-21 25-19 25-23: semifinale Mondiale per Club femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vakifbank Spor Kulubu Istanbul-Eczacibasi Dynavit Istanbul, seconda semifinale del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. La corazzata di Giovanni Guidetti, vincitrice della Pool B con due nette vittorie, torna in campo con l’obiettivo di conquistare un’altra finale della massima competizione iridata e provare a conquistare il quinto titolo della sua storia. Il Vakifbank, che quest’anno può contare anche sulla stella azzurra Paola Egonu, dovrà vedersela con un’altra squadra turca in un derby di Istanbul: l’Eczacibasi, che ha chiuso il girone A alle spalle della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di sabato 17 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Vakifbank-Eczacibasi del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

VAKIFBANK – ECZACIBASI 25-21 25-19 25-23

__________________________________________________________

19.25- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

TERZO SET- Muro vincente VakifBank! 25-23

TERZO SET- Il VakifBank in difficoltà, diversi errori anche di Egonu! 24-23

TERZO SET- Muro di VakifBank! 24-18

TERZO SET- Boskovic tira in rete, poi ricezione sbagliata di Sahin. 22-18

TERZO SET- Ancora Egonu a segno consecutivamente da destra. 20-17

TERZO SET- Egonu in diagonale! 18-15

TERZO SET- Cansu a segno! 17-14

TERZO SET- Attacco out di Gabi, poi Egonu a segno! 16-14

TERZO SET- Ace di Egonu, poi Voronkova a segno e punto VakifBank. 15-12

TERZO SET- Lungo l’attacco di Egonu, poi errore in battuta di Eczacibasi. 13-11

TERZO SET- Boskovic a segno in schiacciata, poi risponde Egonu. 11-10

TERZO SET- Zhera a segno a muro. 10-9

TERZO SET- A segno Gabi, poi Boskovic murata! 8-8

TERZO SET- Muro del VakifBank, poi attacco in fast Heyrman! 6-7

TERZO SET- Egonu a segno due volte consecutive. 5-5

TERZO SET- Gran attacco di Boskovic! 2-4

TERZO SET- Primo punto di Baladin, poi mani fuori in favore di Eczacibasi. Risponde Egonu in schiacciata. 1-3

TERZO SET- Si riparte!

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Battuta vincente di Egonu! 25-19

SECONDO SET- Egonu a segno! Poi altro muro di Cansu! 24-19

SECONDO SET- Gran muro di Vakifbank, ma Boskovic prova a tenere viva le sue. 22-19

SECONDO SET- Gran punto di Gabi, Vakif rimane avanti di due punti. 20-18

SECONDO SET- Egonu sfrutta le mani del muro avversario, poi errore di Eczacibasi. +2 VakifBank. 19-17

SECONDO SET- Gran punto di Gabi! 17-16

SECONDO SET- Boskovic sfrutta le mani di Gabi, poi Egonu con una parallela. 15-15

SECONDO SET- Grande schiacciata di Boskovic, poi errore di Eczacibasi. 13-13

SECONDO SET- A segno Egonu, poi lunga la battuta di Gabi! 10-12

SECONDO SET- Eczacibasi torna avanti nel punteggio. 9-11

SECONDO SET- Il Vakif torna sotto con una ricezione sbagliata delle avversarie, poi a segno Voronkova! 8-9

SECONDO SET- Ancora qualche errore di troppo per Egonu in battuta, che però poi si rifà dopo con un bell’attacco da destra. 6-7

SECONDO SET- A segno Boskovic, sfruttando il muro avversario! 2-5

SECONDO SET- Errore per Paola Egonu! 2-4

SECONDO SET- Si riparte! Qualche errore di troppo per le padrone di casa e 1-3.

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Si conclude il primo set sul 25-21 in favore di Vakifbank!

18.00- Amici e amiche di sportface.it, benvenuti alla diretta testuale della seconda semifinale del Mondiale per club femminile di volley tra Vakifbank e Eczacibasi.