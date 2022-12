LIVE – Scandicci-Galatasaray: ritorno sedicesimi Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci-Galatasaray HDI Sigorta Istanbul, partita valevole come gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini, seconda nel campionato italiano, tornano sul campo di casa per conquistare l’accesso agli ottavi della seconda competizione continentale per club. Le toscane, dopo il successo per 3-1 dell’andata, hanno bisogno di vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione turca invece va a caccia dell’impresa in trasferta: deve vincere in tre o quattro set per rimandare tutto al Golden Set e continuare a sognare. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di giovedì 22 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di Scandicci-Galatasaray della Cev Cup femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

SCANDICCI – GALATASARAY

