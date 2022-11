LIVE – Perugia-Modena 25-17 25-16 25-20: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena, partita valida come recupero della quinta giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi, primi in classifica a punteggio pieno, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la nona vittoria in campionato e confermarsi nettamente in vetta. Non sarà però scontato superare i Canarini di Andrea Giani, quinti in classifica con 14 punti, fin qui piuttosto altalenanti ma capaci di grandi prestazioni. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 24 novembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Perugia-Modena di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PERUGIA – MODENA 25-17 25-16 25-20

_______________________________________________________

21.55- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

TERZO SET- Perugia chiude il match! 25-20

TERZO SET- Ancora muro di Perugia! 23-20

TERZO SET- Muro di Perugia su Bruno! 21-19

TERZO SET- Ace di Bruno! 18-18

TERZO SET- Bene Perugia con Leon, ma risponde Rinaldi. 16-15

TERZO SET- Ace di Modena e ospiti che rimontano, portandosi in parità. 13-13

TERZO SET- Ancora battuta sbagliata da Modena e 11-8.

TERZO SET- Qualche errore di troppo per Modena. 8-6

TERZO SET- Si riparte! Perugia molto bene al muro. 4-2

FINE SECONDO SET

SECONDOS SET- Perugia chiude il set! 25-16

SECONDO SET- Bel pallonetto di Ngapeth! 23-16

SECONDO SET- Muro di Perugia! Poi errore clamoroso di Ngapeth in impostazione. 22-14

SECONDO SET- Perugia mantiene sempre il vantaggio, con i punti e gli ace di Leon. 19-14

SECONDO SET- Giannelli attacca di prima senza muro e Perugia allunga! 15-10

SECONDO SET- Muro di Herrera, poi errore in battuta! 11-9

SECONDO SET- Mani fuori di Leon. 9-7

SECONDO SET- Molto bene l’asse di Giannelli e Leon. 7-5

SECONDO SET- Perugia parte ancora molto forte, muro efficace e 3-1.

SECONDO SET- Si riparte!

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Perugia chiude il primo set 25-17.

PRIMO SET- Modena prova a non mollare, ma Leon continua a macinare punti per i padroni di casa. 23-16

PRIMO SET- Soler a segno in attacco, ancora una volta servito molto bene da Giannelli. 19-14

PRIMO SET- Perugia continua a macinare punti. 16-9

PRIMO SET- Muro di Stankovic per Modena, che prova a non far scappare gli avversari. 12-9

PRIMO SET- Giannelli gestisce bene il gioco offensivo di Perugia, che allunga! 11-7

PRIMO SET- Battuta out di Stankovic, poi muro di Bruno! 8-5

PRIMO SET- Rinaldi a segno, ma risponde Herrera in diagonale. 7-3

PRIMO SET- Muro di Leon, poi attacco out di Modena! 5-2

PRIMO SET- Ace di Herrera! 3-1

PRIMO SET- Si comincia! Errore in battuta di Ngapeth e poi attacco fuori misura di Leon. 1-1

20.25- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Perugia e Modena, recupero della quinta di Superlega 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!