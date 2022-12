LIVE – Novara-Vallefoglia 3-0 (25-16, 25-19, 25-18): A1 Femminile 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, partita valevole per la dodicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le piemontesi di Stefano Lavarini, quarte in classifica con 24 punti, tornano sul campo di casa per accorciare le distanze dalla capolista Conegliano. Le azzurre vanno a caccia della decima vittoria stagionale, ma non sarà scontato. Le ragazze di Andrea Mafrici, undicesime con 12 punti, proveranno infatti a fermare le piemontesi per guadagnare posizioni. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 17 dicembre al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Novara-Vallefoglia di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

NOVARA – VALLEFOGLIA 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)

TERZO SET E MATCH NOVARA

TERZO SET – Pallonetto Bosetti, 22-16

TERZO SET – Monster block Novara, 17-12

TERZO SET – Ace Novara, 14-11

TERZO SET – Parità, 11-11

TERZO SET – Out l’attacco di Vallefoglia, 11-9

TERZO SET – Equilibrio, 8-8

TERZO SET – Nuovo allungo delle ospiti, 6-8

TERZO SET – Parità, 4-4

TERZO SET – Break Vallefoglia, 2-4

SECONDO SET NOVARA 25-19

SECONDO SET – Muro Chirichella, 23-17

SECONDO SET – Mani out Vallefoglia, 21-17

SECONDO SET – Muro Danesi, 18-12

SECONDO SET – Muro Chirichella, 16-11

SECONDO SET – Break Novara! 12-10

SECONDO SET – Errore al servizio di Chirichella, 10-10

SECONDO SET – Muro Chirichella e sorpasso, 10-9

SECONDO SET – Karakurt!! Parità 9-9

SECONDO SET – Allunga Vallefoglia, 6-9

SECONDO SET – Ancora Chirichella, 3-4

SECONDO SET – Schiaccia Chirichlla, 2-3

SECONDO SET – Break Vallefoglia, 0-2

PRIMO SET NOVARA 25-16

PRIMO SET – Ancora un muro di Chirichella, 20-13

PRIMO SET – Muro Chirichella, 19-13

PRIMO SET – Chirichella! 18-13

PRIMO SET – Muro Vallefoglia, 17-13

PRIMO SET – Ace Novara, 17-11

PRIMO ET – Quattro consecutivi delle padrone di casa, 15-9

PRIMO SET- Vallefoglia torna a due punti di distanza, 9-7

PRIMO SET – Allunga ancora Novara, 8-3

PRIMO SET – Break delle padrone di casa, 3-1

PRIMO SET – Partiti! Primo punto per Novara, 1-0

19.55 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Novara-Vallefoglia