LIVE – Monza-Perugia 19-25 22-25 20-25: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vero Volley Monza-Sir Safety Susa Perugia, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, noni con 12 punti, scendono sul campo di casa per provare a guadagnare posizioni in classifica. Servirà però una grande prestazione per superare la formazione di Andrea Anastasi, reduce dal trionfo al Mondiale per club. I Block Devils sono primi in classifica e vogliono rimanere imbattuti per allungare ancora. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 18 dicembre all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Monza-Perugia di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MONZA – PERUGIA 19-25 22-25 20-25

_______________________________________________________

17.10- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

TERZO SET- Ace di Perugia! 20-25

TERZO SET- Errore di Monza! 20-24

TERZO SET- Muro di Monza, che si riavvicina. 20-22

TERZO SET- Punto di Galassi dal centro. 18-22

TERZO SET- Ace di Maar! Poi due punti di Perugia! 16-21

TERZO SET- Gran alzata di Giannelli e punto Perugia. 14-19

TERZO SET- Invasione di Perugia, poi errore di Galassi in battuta. 13-17

TERZO SET- Pipe di Maar, Monza prova a non arrendersi. 12-14

TERZO SET- Perugia prova ad allungare con un gran muro! 10-13

TERZO SET- Monza recupera, ma Plotivsky riporta avanti gli umbri! 9-10

TERZO SET- Gran muro di Perugia! 6-9

TERZO SET- Errore in battuta per Perugia. 6-7

TERZO SET- Perugia prova a staccarsi! 4-6

TERZO SET- Mani out di Perugia che pareggia! 3-3

TERZO SET- Si riparte! Due Muri di Monza. 2-0

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Ace di Leon! 22-25

SECONDO SET- Perugia allunga con Leon! 22-24

SECONDO SET- Muro di Solè! 21-22

SECONDO SET- Gran schiacciata di Leon, dopo uno scambio prolungato. 20-21

SECONDO SET- Gran punto di Flavio, poi invasione Monza! 19-20

SECONDO SET- Ace di Zimmerman per Monza! 19-18

SECONDO SET- Pareggio Monza! 18-18

SECONDO SET- Muro di Monza, che torna a contatto! 17-18

SECONDO SET- Un errore a testa in battuta, poi gran punto Perugia. 15-18

SECONDO SET- Grozer murato! Perugia sul +3. 13-16

SECONDO SET- Plotivsky a segno dal centro e poi Leon! 12-13

SECONDO SET- Errore in battuta di Monza, poi Leon di potenza! 11-11

SECONDO SET- Monza avanti di due con una bella giocata di Davyskiba. 10-8

SECONDO SET- Errore in battuta di Solè, poi Leon a segno dal centro. 8-8

SECONDO SET- Perugia a segno con Leon. 7-7

SECONDO SET- Errore in battuta di Grozer. 6-5

SECONDO SET- A segno Maar per Monza. 4-3

SECONDO SET- Perugia torna sotto con i punti di Flavio e Poltivsky! 2-2

SECONDO SET- Si riparte! Due errori per Perugia, 2-0.

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Muro di Perugia, poi Plotivsky! 19-25

PRIMO SET- Sbaglia Grozer in battuta, poi muro di Giannelli! 19-23

PRIMO SET- Leon a segno servito da Giannelli! 18-21

PRIMO SET- Attacco out di Flavio, Monza si riavvicina! 18-20

PRIMO SET- Maar in controtempo, poi Leon murato. 17-20

PRIMO SET- Dal centro Galassi a segno, poi gran punto di Perugia. 13-19

PRIMO SET- Gran punto di Giannelli sotto rete, poi pipe di Maar! 12-17

PRIMO SET- Mani fuori di Monza, che prova ad accorciare. 11-16

PRIMO SET- Gran Muro di Falvio, Perugia continua a macinare punti! 9-15

PRIMO SET- Ace di Plotivsky! 8-14

PRIMO SET- Gran pipe di Leon! 7-12

PRIMO SET- Primo tempo di Beretta, Monza prova a non mollare. 6-10

PRIMO SET- Diversi errori per Monza ora, Perugia allunga! 5-9

PRIMO SET- Perugia prova a staccarsi con le schiacciate di Leon. 3-6

PRIMO SET- Si parte! Inizio equilibrato a buoni ritmi. 3-3

15.25- Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Monza e Perugia, Superlega 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!