LIVE – Duren-Perugia: gironi Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di SWD powervolleys Duren-Sir Sicoma Monini Perugia, partita valevole per la terza giornata del girone E della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I Block Devils di Andrea Anastasi, dominatori in campionato e primi della pool a punteggio pieno, vanno a caccia di un altro successo in trasferta. Non sarà però scontato superare la formazione tedesca, seconda con tre punti, che vuole sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti per il prosieguo del torneo. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 29 novembre all’Arena Kreis di Duren, in Germania. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Duren-Perugia della Champions League maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

DUREN – PERUGIA (inizia alle 19.00)

_______________________________________________________