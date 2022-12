LIVE – Civitanova-Taranto 3-0 (25-20, 25-22, 33-31): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, settimi in classifica con 17 punti, tornano sul campo di casa per mettersi alle spalle le difficoltà e conquistare la settima vittoria. Dall’altra parte della rete ci saranno i pugliesi di Vincenzo Di Pinto, penultima a quota 9 punti, che proverà a rilanciarsi in classifica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 18 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Civitanova-Taranto di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CIVITANOVA – TARANTO 3-0 (25-20, 25-22, 33-31)

_______________________________________________________

TERZO SET E MATCH CIVITANOVA 33-31

TERZO SET – Pareggia Zaytsev, 28-28

TERZO SET -Mani out Taranto, 27-28

TERZO SET – Vantaggi! 24-24

TERZO SET – Break Taranto, 19-21

TERZO SET – Parità! 17-17

TERZO SET – Cinque consecutivi della Lube, 12-6

TERZO SET – Ancora Lube, 6-4

TERZO SET – Sorpasso Civitanova con tre consecutivi, 5-4

TERZO SET – Break taranto, 2-4

TERZO SET – Equilibrio, 2-2

SECONDO SET CIVITANOVA 25-22

SECONDO SET – Nuovo break Civitanova, 20-18

SECONDO SET- Parità! 16-16

SECONDO SET – Taranto torna a due punti di distanza, 12-10

SECONDO SET – Scappa via Civitanova, 10-6

SECONDO SET – Subito break Lube, 2-0

PRIMO SET CIVITANOVA 25-20

PRIMO SET – Civitanova ancora sul +7, 20-13

PRIMO SET – Sei consecutivi di Civitanova che vola sul 17-10

PRIMO SET – Allunga la Lube, 11-9

PRIMO SET – Di nuovo parità, 4-4

PRIMO SET – Break Civitanova, 4-2

PRIMO SET – Equilibrio, 2-2

PRIMO SET – Partiti! Primo punto per Taranto, 0-1

17.50 -Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Civitanova-Taranto