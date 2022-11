LIVE – Cisterna-Perugia: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Top Volley Cisterna-Sir Safety Susa Perugia, partita valida per la nona giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di coach Fabio Soli, quinti in classifica a quota 14 punti, vogliono sfruttare il campo di caso per conquistare la quinta vittoria stagionale e rimanere nelle prime posizioni. Sarà però tutt’altro che facile fermare la corsa dei Block Devils. Gli uomini di Andrea Anastasi infatti comandano la classifica a punteggio pieno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 novembre al Palasport di Cisterna di Latina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Cisterna-Perugia di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

