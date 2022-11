LIVE – Chieri-Ok Gacko 3-0 (25-15, 25-20, 25-16): Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Reale Mutua Fenera Chieri-Ok Gacko, gara di andata dei trentaduesimi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, dopo un grande avvio nel campionato italiano, esordiscono sul palcoscenico europeo. Le piemontesi scendono sul campo di casa per sfidare la formazione della Bosnia ed Erzegovina con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti per avvantaggiarsi in vista della gara di ritorno in trasferta e avvicinarsi così al passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 23 novembre al PalaFenera di Chieri. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Chieri-Ok Gacko della Cev Challenge Cup femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CHIERI – OK GACKO 3-0 (25-15, 25-20, 25-16)

FINISCE QUI! CHIERI TRAVOLGE GACKO 3-0 (25-15, 25-20, 25-16)!

TERZO SET- Nove match-point Chieri!

TERZO SET- 22-14, ormai la vittoria per Chieri è solo una formalità.

TERZO SET- Le bosniache sembrano aver gettato la spugna, 19-10 per Chieri.

TERZO SET- Errore al servizio per la giocatrice del Gacko, 15-10.

TERZO SET- Tre punti di differenza tra le due squadre, 11-8.

TERZO SET- Al momento nulla da fare per le ospiti, Chieri torna subito avanti 5-2.

TERZO SET- Ora le bosniache tentano il tutto per tutto, 1-2.

SECONDO SET- SET CHIERI! Il club italiano si porta sul 2-0 con un 25-20!

SECONDO SET- Cinque set-point Chieri.

SECONDO SET- 20-17, Bregoli costretto a chiamare il time-out.

SECONDO SET- Gacko torna a -5: 20-15.

SECONDO SET- Continua a non esserci partita, la squadra italiana domina in lungo e in largo: 19-11.

SECONDO SET – Le bosniache questa volta non sembrano neanche poter accennare una reazione, 15-8.

SECONDO SET- Ancora un attacco vincente da parte delle piemontesi, 11-5.

SECONDO SET- Gacko ancora in grande difficoltà, Chieri sul 7-2.

SECONDO SET- Buon avvio delle piemontesi, 2-0.

PRIMO SET- SET CHIERI! Le piemontesi dominano e chiudono sul 25-15!

PRIMO SET- Dieci set-point per Chieri.

PRIMO SET – Tornano ad alzare la voce le padrone di casa, 22-14.

PRIMO SET- Le bosniache prova a ricucire il gap, ma Chieri resta sul +5: 18-13.

PRIMO SET- Attacco vincente per le padrone di casa, 14-7.

PRIMO SET- Le piemontesi allungano sull’11-5.

PRIMO SET- Le ragazze di Bregoli prendono in mano le redini del match, 5-1.

PRIMO SET- Primo punto per gli ospiti, 0-1.

19:50 – Buonasera e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà la sfida tra Chieri e Gacko.