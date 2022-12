LIVE – Bergamo-Scandicci 1-3 (15-25, 15-25, 25-15, 18-25): A1 Femminile 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la dodicesima giornata di andata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le rossoblù, seste in classifica con 20 punti, scendono sul campo di casa per confermare il buon momento di forma e mettere in difficoltà lo squadrone toscano. Le ragazze di Massimo Barbolini sono terze in classifica con 26 punti e vogliono la nona vittoria per accorciare le distanze dalla capolista Conegliano. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 18 dicembre al Pala Intred di Bergamo. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Bergamo-Scandicci di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

BERGAMO – SCANDICCI 1-3 (15-25, 15-25, 25-15, 18-25)

QUARTO SET E MATCH SCANDICCI

QUARTO SET – Mani out Scandicci, 17-23

QUARTO SET – Ace Bergamo, 14-17

QUARTO SET – Altri tre consecutivi di Scandicci, 11-15

QUARTO SET – Belien!! 10-12

QUARTO SET- Incomprensione tra le bergamasche, 10-10

QUARTO SET – Parità, 8-8

QUARTO SET – Mani out Scandicci, 4-6

QUARTO SET – Equilibrio, 4-4

TERZO SET BERGAMO 25-15

TERZO SET – Scappa l’attacco di Bergamo, 21-14

TERZO SET – Mani out Bergamo, 19-13

TERZO SET- Pallonetto Zhu, 16-11

TERZO SET- Invasione Bergamo, 14-10

TERZO SET – Cinque consecutivi delle padrone di casa, 12-6

TERZO SET – Allungo Bergamo, 7-5

TERZO SET – Equilibrio, 4-4

SECONDO SET SCANDICCI 15-25

SECONDO SET – Antropova!! 11-22

SECONDO SET – Altri tre consecutivi delle ospiti che volano sul 10-18

SECONDO SET – Ace Antropova, 9-15

SECONDO SET – Due errori consecutivi delle padrone di casa, 6-10

SECONDO SET – Tre consecutivi di Scandicci, 5-8

SECONDO SET – Equilibrio in questo inizio di secondo parziale, 5-5

PRIMO SET SCANDICCI 15-25

PRIMO SET – Ospiti sul +10, 10-20

PRIMO SET – Ace Scandicci, 9-17

PRIMO SET – Antropova! 9-16

PRIMO SET – Altro mani out e Scandicci vola sul 3-11

PRIMO SET – Mani out Belien, 3-7

PRIMO SET – Errore al servizio di Pietrin, 1-4

PRIMO SET – Super partenza di Scandicci con quattro consecutivi, 0-4

PRIMO SET – Si parte! Primo punto per Scandicci, 0-1

16.50 -Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Bergamo-Scandicci