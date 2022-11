LIVE – Sonego-Shapovalov 7-6(4) 6-7(5) 6-4, semifinale Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Shapovalov, primo singolare della seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Il torinese è risultato decisivo contro gli Stati Uniti ai quarti di finale battendo Frances Tiafoe in due set molto tirati. Il canadese, invece, ha deluso nel singolo contro il tedesco Jan-Lennard Struff salvo poi sconfiggere in doppio il forte duo composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz insieme al compagno Vasek Pospisil. Il pronostico pende leggermente dalla parte del nordamericano.

Quest’ultimo ha anche prevalso nell’unico precedente, quello andato in scena lo scorso maggio nel primo turno degli Internazionali d’Italia (terra rossa). Sonego, però, non parte assolutamente battuto, pronto per cercare di portare un altro punto importantissimo per la Nazionale guidata da Filippo Volandri. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 13:00. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

SONEGO-SHAPOVALOV 7-6(4) 6-7(5) 6-4

LA CRONACA

SONEGO REGALA IL PRIMO PUNTO ALL’ITALIA! SIAMO 1-0!

TERZO SET – INCREDIBILE! ALTRO DOPPIO FALLO SHAPOVALOV! VINCE SONEGO!!

TERZO SET – DOPPIO FALLO! Shapovalov regala un match point a Sonego!

TERZO SET – Errore di rovescio del canadese. Sonego torna a due punti dal match, anche se questa volta in risposta: 30-30

TERZO SET – E l’azzurro tiene. Shapovalov servirà per rimanere nel match: 5-4

TERZO SET – Sonego con una buona prima si procura due palle del 5-4

TERZO SET – Questa volta nessun patema per Shapovalov: 4-4

TERZO SET – E Sonego tiene!! 4-3!

TERZO SET – Che dritto inside out da parte di Sonego! Palla game!

TERZO SET – E con un ace servizio a 213 km/h Sonego annulla anche una terza palla break. Che tensione.

TERZO SET – Con grande coraggio Sonego annulla anche una seconda chance all’avversario. Viene avanti e il lob finisce lungo.

TERZO SET – Scappa via il rovescio al canadese: 40-40

TERZO SET – Brutto rovescio sbagliato da Sonego. Ora la palla break è per Shapovalov: 30-40

TERZO SET – Ancora una prima di servizio salva Lorenzo: 30-30

TERZO SET – Nuovo momento di difficoltà per l’azzurro. Passante vincente del canadese: 15-30

TERZO SET – Splendida palla corta di rovescio del canadese: 0-15

TERZO SET – E Shapovalov tiene il servizio: 3-3

TERZO SET – Cancellata con l’ace: 40-40

TERZO SET – E arriva ancora un dritto sparacchiato via dal mancino canadese. Palla break Sonego!

TERZO SET – Palla game per il Canada ma Shapovalov sbaglia un dritto abbastanza semplice: 40-40

TERZO SET – Doppio fallo del canadese e 30-30

TERZO SET – Sonego non chiude la volée e Shapovalov poi si inventa un gran passante di rovescio di solo polso: 30-15

TERZO SET – Finalmente un turno di battuta semplice per l’azzurro: 3-2

TERZO SET – Il canadese torna in campo e tiene a quindici: 2-2

TERZO SET – Shapovalov chiede il fisioterapista per un massaggio alla schiena.

TERZO SET – Bravissimo Lorenzo a recuperare un’altra situazione estremamente complicata: 2-1

TERZO SET – Ancora molto propositivo Shapovalov, che poi chiude di nuovo a rete: 0-30

TERZO SET – Splendida volée in allungo del canadese per aprire il terzo game: 0-15

TERZO SET – Shapovalov tiene nonostante i doppi falli: 1-1

TERZO SET – Palla game per Shapovalov, che però commette il terzo doppio fallo: 40-40

TERZO SET – Errore di Lorenzo, poi un bel dritto del canadese: 30-30

TERZO SET – E all’improvviso Shapovalov con due doppi falli di fila: 0-30

TERZO SET – Sonego riesce a tenere un game a dir poco fondamentale: 1-0

TERZO SET – Con la prima di servizio viene annullata anche questa: 40-40

TERZO SET – Di pochi centimetri out la volée dell’azzurro. Altra palla break: 40-Ad

TERZO SET – Annullata dall’azzurro: 40-40

TERZO SET – Arriva subito una palla break per il canadese in questo avvio di parziale: 30-40

SECONDO SET SHAPOVALOV 7-6(5)

SECONDO SET (TIE-BREAK) – E Shapovalov va a prendersi il set: 7-6(5).

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Sanguinoso doppio fallo di Lorenzo, che regala un set point a Shapovalov: 5-6

SECONDO SET (TIE-BREAK) – NOOOO!!!! Che punto giocato da entrambi, Sonego esce da una situazione complicatissima con un dritto in allungo, poi ha la possibilità di chiudere ma un altro dritto finisce di poco fuori: 5-5

SECONDO SET (TIE-BREAK) – 5-4 e due servizi per Sonego

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Fuori la risosta dell’azzurro: 5-3

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Schema che funziona non si cambia! Ancora con il dritto in avanzamento Sonego: 5-2

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Servizio e dritto Sonego: 4-2

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Ancora un errore del canadese, e ora il minibreak di vantaggio è azzurro: 3-2

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Restituito immediatamente con la volée in rete: 2-2

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Attacca Shapovalov, che si prende il primo minibreak: 1-2

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Servizio, dritto e volée a chiudere: 1-1

SECONDO SET (TIE-BREAK) – Errore in risposta da parte dell’azzurro: 0-1

SECONDO SET – E siamo di nuovo al tie-break.

SECONDO SET – Ma nel momento importante trova ancora la prima di servizio e poi chiude con facile volée di dritto: 40-30

SECONDO SET – Altro momento di tensione. Sonego da 30-0 a 30-30 e Shapovalov di nuovo a due punti dal set.

SECONDO SET – Buona prima. Il canadese tiene a trenta e si garantisce un altro tie-break: 5-6

SECONDO SET – Bravo Shapovalov, che con il dritto trova gli ultimi centimetri di riga: 40-30

SECONDO SET – Brutto errore del canadese, siamo 30-30. Fase cruciale di questo match.

SECONDO SET – Sbaglia Shapovalov! Dopo cinque set point annullati siamo 5-5!

SECONDO SET – C’è la prima occasione del 5-5 per il nostro tennista: Ad-40

SECONDO SET – E ancora con la prima di servizio si salva l’azzurro!!! 40-40

SECONDO SET – Shapovalov aggressivo. Viene avanti, e il passante di Lorenzo finisce out di pochissimo. Quinta palla set: 40-Ad

SECONDO SET – Incrocio delle righe con la prima di servizio!! Ancora 40-40!

SECONDO SET – Sbaglia la volée Sonego. C’è una quarta palla set per Shapovalov: 40-Ad

SECONDO SET – E viene annullato anche il terzo! Anche questo con coraggio da parte dell’azzurro: 40-40

SECONDO SET – Il secondo lo annulla alla grande Sonego con un dritto poderoso in uscita dal servizio.

SECONDO SET – Il canadese butta via la prima palla set, con una risposta di dritto che termina lunga: 15-40

SECONDO SET – Grandissimo scambio, Shapovalov si inventa un lob in allungo e dopo chiude a rete. Sono suoi tre set point: 0-40

SECONDO SET – Ancora errore con il dritto, che questa volta finisce in rete: 0-30 e Shapovalov a due punti dal set.

SECONDO SET – Parte male l’azzurro, che stecca il dritto nel primo punto: 0-15

SECONDO SET – Shapovalov tiene a zero e al cambio campo Sonego servirà per rimanere nel set: 4-5

SECONDO SET – E ancora con il servizio! Tiene Sonego, 4-4

SECONDO SET – Ma Lorenzo tira fuori una grande prima di servizio: 40-30

SECONDO SET – Perde il rovescio Sonego, che ora si trova ad affrontare un pericoloso 30-30

SECONDO SET – Shapovalov non è da meno. Altro turno di battuta tenuto senza difficoltà: 3-4

SECONDO SET – Impeccabile finora al servizio Sonego in questo secondo set: 3-3

SECONDO SET – Fuori il dritto di Sonego. Game Shapovalov: 2-3

SECONDO SET – Shapovalov ha servito un’ottima seconda di servizio al corpo e poi chiude con il colpo successivo: 40-30

SECONDO SET – Attenzione, 30-30 sul servizio del canadese. Piccolo spiraglio di occasione.

SECONDO SET – A zero il tennista piemontese: 2-2

SECONDO SET – Straordinario dritto in corsa di Sonego che trova un pizzico di riga: 15-0

SECONDO SET – Si prosegue seguendo i servizi. Shapovalov tiene anche lui a quindici: 1-2

SECONDO SET – Dopo aver perso il primo punto Lorenzo gioca un ottimo game e tiene a quindici: 1-1

SECONDO SET – Shapovalov prova a reagire e tiene facilmente il primo turno di battuta: 0-1

PRIMO SET SONEGO 7-6(4)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – BASTA IL PRIMO! SET SONEGO! Errore del canadese: 7-6(4)

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Splendida risposta dell’azzurro, che poi affonda con il dritto e costringe all’errore l’avversario. Due set point: 6-4

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Fortunatissimo Shapovalov, che riesce a passare l’azzurro con l’aiuto del nastro. Recuperati entrambi i minibreak: 5-4

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Buona risposta del canadese che trova impreparato Sonego in uscita dal servizio: 5-3

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Shapovalov torna a fare un punto: 5-2

PRIMO SET (TIE-BREAK) – La risposta dell’azzurro!! Altro minibreak di vantaggio: 5-1

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Stecca la risposta Shapovalov, Sonego allunga sul 4-1

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Servizio e dritto a chiudere il punto: 3-1

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Prova l’attacco Sonego, ma il dritto in avanzamento termina in rete: 2-1

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Subito un minibreak di vantaggio per l’azzurro: 2-0

PRIMO SET (TIE-BREAK) – Sonego parte come meglio non avrebbe potuto: ACE, 1-0

PRIMO SET – Grazie ad una prima di servizio sulla riga il canadese pareggia ancora i conti e sarà tie- break.

PRIMO SET – Splendida stop volley dell’azzurro, che poi sulla game sfrutta un errore di dritto del canadese. Si porta sul 6-5

PRIMO SET – Brutto dritto fuori misura. Altro momento di difficoltà per Sonego, che da 40-15 ora si trova ad affrontare un game che va ai vantaggi, 40-40

PRIMO SET – Gran “parata” provvidenziale nei pressi della rete di Lorenzo, 15-15

PRIMO SET – Errore dell’azzurro, 0-15

PRIMO SET – Il canadese tiene il suo turno di battuta senza patema alcuno, 5-5

PRIMO SET – Alla terza occasione utile l’azzurro tiene un servizio fondamentale, 5-4

PRIMO SET – Shapovalov passa con il rovescio lungolinea sull’attacco di Sonego. Annullata una palla game: 40-40

PRIMO SET – Errore di Sonego, che da 30-0 ora si ritrova con un pericoloso 30-30

PRIMO SET – Game a zero di Shapovalov, 4-4

PRIMO SET – Due palle break annullate da Sonego che torna avanti sul 4-3

PRIMO SET – Servizio e dritto dell’azzurro, 40-40

PRIMO SET – Doppio fallo Sonego e palla break per il canadese, 30-40

PRIMO SET – Si salva Shapovalov, 3-3

PRIMO SET – Spledida risposta di rovescio e altra palla break per l’azzurro, 40-A

PRIMO SET – Shapovalov sbaglia con il rovescio e palla break Sonego, 30-40

PRIMO SET – L’azzurro è per la prima volta in vantaggio, 3-2

PRIMO SET – Secondo ace Sonego! 40-30

PRIMO SET – Ace Sonego, 15-30

PRIMO SET – Due dritti vincenti del canadese e 0-30

PRIMO SET – CONTROBREAK SONEGO! Shapovalov sbaglia ancora con il dritto e l’azzurro pareggia! 2-2

PRIMO SET – Primo game ai vantaggi! 40-40

PRIMO SET – Recupera tutto il canadese, 30-30

PRIMO SET – Gran lob di Sonego! 0-30

PRIMO SET – Doppio fallo Shapovalov, 0-15

PRIMO SET – Dritto vincente del torinese e 1-2

PRIMO SET – Sbaglia Shapovalov con il dritto, 30-15

PRIMO SET – Si sblocca Sonego con un dritto inside out e volèe alta, 15-15

PRIMO SET – Azzurro ancora a secco di punti e game a zero di Shapovalov, 0-2

PRIMO SET – BREAK SHAPOVALOV! Break a zero del canadese e Sonego subito in difficoltà, 0-1

PRIMO SET – Subito tre palle break per Shapovalov! 0-40

PRIMO SET – Due errori con il dritto dell’azzurro, 0-30

PRIMO SET – Si parte! Sonegoin battuta

13.00 -Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del match tra Sonego e Shapolavov, prima sfida della semifinale tra Italia e Canada