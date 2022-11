LIVE – Musetti-Auger-Aliassime 3-6 4-6, semifinale Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Auger-Aliassime, secondo singolare della seconda semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Il carrarino è reduce dalla sconfitta nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, fortunatamente ininfluente ai fini della qualificazione degli azzurri al penultimo atto. Il canadese, invece, ha rispettato il pronostico contro il tedesco Oscar Otte battendolo in due parziali. A partire leggermente favorito sarà il tennista nordamericano. Quest’ultimo si è reso protagonista di un immenso finale di stagione, condito da tre titoli consecutivi tra Firenze, Anversa e Basilea e dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

I precedenti sono in perfetta parità (2-2). L’unico andato in scena sul veloce indoor è stato appannaggio di Auger-Aliassime. Musetti, però, ha tutte le carte in regola per fare partita pari con il suo avversario. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale della sfida tra Musetti ed Auger-Aliassime, programmati come secondo match a partire dalle ore 13:00. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 3-6 4-6

LA CRONACA

GAME, SET & MATCH AUGER-ALIASSIME 6-3 6-4

SECONDO SET – Reazione da campione del canadese, che ha il match point: 40-30

SECONDO SET – Piccola, piccolissima chance per Lorenzo, che con un doppio fallo del canadese va sullo 0-30

SECONDO SET – BREAK AUGER-ALIASSIME! Auger-Aliassime indovina il lato e passa Musetti. Servirà per il match: 4-5

SECONDO SET – E un altro dritto che finisce vicino alla riga, ma comunque out. Tre palle break che assomigliano a tre match point.

SECONDO SET – Attenzione. Dritto fuori di poco da parte di Lorenzo, che ora fronteggia uno 0-30

SECONDO SET – E con un altro ace il canadese aggancia Musetti sul 4-4

SECONDO SET – Splendido dritto in avanzamento che finisce sulla riga e poi solito ace: 30-0 Auger.

SECONDO SET – Lorenzo ha preso un bel ritmo al servizio in questo secondo parziale. Tante prime, qualche ace e tiene anche questo turno facilmente: 4-3

SECONDO SET – Altri due ace all’interno di un game di servizio tenuto a quindici da Auger: 3-3

SECONDO SET – Musetti però c’è. Tiene un altro turno di battuta senza problemi e si carica: 3-2

SECONDO SET – Il canadese continua ad essere perfetto al servizio: 2-2

SECONDO SET – L’azzurro per ora resiste in questo inizio di secondo parziale: 2-1

SECONDO SET – Ancora senza concedere palle break tiene il servizio Auger: 1-1

SECONDO SET – E serve bene al centro il canadese: 30-30

SECONDO SET – Interessante 15-30 in risposta per l’azzurro.

SECONDO SET – Nonostante qualche errorino di troppo, Lorenzo tiene la battuta: 1-0

SECONDO SET – Lorenzo subito in difficoltà, da 40-15 si fa riprendere sul 40-40

PRIMO SET AUGER-ALIASSIME 6-3

PRIMO SET – Con un ace il canadese si aggiudica il primo set per 6-3

PRIMO SET – Ci sono due palle set in favore di Auger-Aliassime: 40-15

PRIMO SET – Lorenzo tiene il servizio. L’avversario servirà per il set al cambio campo: 3-5

PRIMO SET – Consolida il break ottenuto il tennista canadese, finora perfetto al servizio: 2-5

PRIMO SET – BREAK AUGER-ALIASSIME! Altro errore dell’azzurro: 2-4

PRIMO SET – Fuori giri con il dritto in uscita dal servizio e arrivano tre palle break: 0-40

PRIMO SET – Per il secondo game di servizio consecutivo Musetti si trova sullo 0-30

PRIMO SET – Auger-Aliassime tiene a trenta nonostante un paio di accelerazioni notevoli da parte del nostro: 2-3

PRIMO SET – Eccolo il meraviglioso rovescio lungolinea di Musetti, che sorprende Auger-Aliassime: 0-15

PRIMO SET – Sbaglia ancora il canadese e siamo sul 2-2

PRIMO SET – Risale bene Lorenzo, che si procura una palla del 2-2: 40-30

PRIMO SET – Primo momento di difficoltà per l’azzurro: 0-30

PRIMO SET – Auger-Aliassime mantiene a trenta la battuta: 1-2

PRIMO SET – Tiene bene la battuta anche l’azzurro: 1-1

PRIMO SET – Auger-Aliassime tiene il primo servizio del match: 0-1

PRIMO SET – Il primo punto è per il canadese: 15-0

16:55 – Siamo pronti a vivere questo secondo match. Italia in vantaggio 1-0 dopo il successo di Sonego su Shapovalov.