LIVE – Krawietz/Puetz-Pospisil/Shapovalov 6-2 3-6 3-6, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Krawietz/Puetz-Pospisil/Shapovalov, doppio decisivo di Germania-Canada, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Strafavoriti alla vigilia, i nordamericani sono stati fermati sul pareggio dalla vittoria a sorpresa di Struff ai danni di Shapovalov. Auger-Aliassime ha ristabilito la parità regolando Otte ed ora sarà dunque il doppio a decretare l’ultima semifinalista della competizione.

Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. Le due coppie sono pianificate come terzo incontro a partire dalle ore 16:00.

KRAWIETZ/PUETZ-POSPISIL/SHAPOVALOV 6-2 3-6 3-6

Grazie per averci seguito, buonanotte!

GAME, SET, MATCH CANADA! Pospisil e Shapovalov conquistano il punto decisivo e spediscono il Canada in semifinale. I ragazzi di Dancevic sfideranno l’Italia.

TERZO SET – Tre match point Canada. 0-40

TERZO SET – Pospisil serve in maniera divina! Tre ace e altro step verso la semifinale. 3-5

TERZO SET – Game non scontato tenuto da Krawietz e Puetz, bravi a restare in scia degli avversari. Il tempo però stringe. 3-4

TERZO SET – Pospisil e Shapovalov intravedono il traguardo. 2-4

TERZO SET – La Germania accorcia le distanze, ma deve assolutamente recuperare il break di ritardo. 2-3

TERZO SET – I canadesi confermano brillantemente il break. Gara in salita per la Germania. 1-3

TERZO SET – BREAK CANADA! Vasek e Denis tentano la fuga. Calo verticale dei tedeschi, breakkati a zero. 1-2

TERZO SET – Ottima risposta di Shapovalov. Tre palle break. 0-40

TERZO SET – Turno di servizio tenuto dai canadesi. Inerzia del match che sembra essere dalla loro parte. 1-1

TERZO SET – Game importante conquistato dalla Germania in avvio. 1-0

Sarà il terzo e decisivo parziale a decretare la quarta e ultima semifinalista, nonché avversaria dell’Italia.

SECONDO SET CANADA! 6-3 per Pospisil e Shapovalov, che tengono vive le speranze canadesi. Si va al terzo!

SECONDO SET – I canadesi erano già andati a sedersi, ma la prima di servizio era in realtà lunga.

SECONDO SET – Due set point Canada, 40-15

SECONDO SET – Game interlocutorio. Shapovalov servirà per regalare il set al Canada. 3-5

SECONDO SET – Super Pospisil! Altro ace e prima vincente. 2-5

SECONDO SET – Ace di Pospisil. 40-40

SECONDO SET – Risposta pazzesca di Puetz e chance del contro break. 30-40

SECONDO SET – La Germania tiene il servizio a zero ed accorcia le distanze. 2-4

SECONDO SET – I canadesi confermano il break. Spettro terzo e decisivo set sullo sfondo, ma è ancora lunga. 1-4

SECONDO SET – BREAK CANADA! Bella reazione da parte di Pospisil e Shapovalov, che tentano la fuga nel secondo parziale. 1-3

SECONDO SET – Due palle break per i canadesi. 15-40

SECONDO SET – Il Canada resta avanti. 1-2

SECONDO SET – Il servizio dà una mano a Puetz. 1-1

SECONDO SET – Attenti i tedeschi ad annullare una delicata palla break. 40-40

SECONDO SET – Game riaperto dal 40-15. Krawietz sbaglia una comoda volée e poi Pospisil trova una grande risposta. 40-40

SECONDO SET – Shapovalov tiene il servizio in apertura di set. 0-1

Germania ad un solo set da una clamorosa sorpresa in quel di Malaga.

PRIMO SET GERMANIA! Krawietz e Puetz conquistano la frazione per 6-2.

PRIMO SET – BREAK GERMANIA! Doppio fallo Pospisil e disastro Canada. I teutonici serviranno per il set sul 5-2.

PRIMO SET – Pospisil cancella la palla break con un ace. 40-40

PRIMO SET – Imprecisione di Shapovalov. Altro game delicato, 30-30

PRIMO SET – Turno di servizio a zero per Puetz. La Germania resta avanti. 4-2

PRIMO SET – Sarà una lunga serata per l’Italia, che non vede l’ora di scoprire chi sfiderà sabato in semifinale.

PRIMO SET – Torna a vincere un game il Canada. 3-2

PRIMO SET – I tedeschi confermano il break. 3-1

PRIMO SET – BREAK GERMANIA! Tre punti di fila per Krawietz e Puetz, che volano sul 2-1.

PRIMO SET – Altro game ai vantaggi. Annullate due chance del 2-1 ai canadesi, 40-40

PRIMO SET – Puetz tiene il servizio ai vantaggi. 1-1

PRIMO SET – Annullata un’altra palla break. Subito un game delicato. 40-40

PRIMO SET – Il nastro salva la coppia tedesca. 40-40

PRIMO SET – Ottima risposta di Shapovalov e palla break Canada. 30-40

PRIMO SET – Buona partenza dei canadesi. Shapovalov chiamato a riscattarsi dopo un brutto ko in singolare. 0-1

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

22.12 – Premesso che entrambe le avversarie in semifinale sarebbero ostiche, l’Italia tifa ovviamente per la Germania, sulla carta meno pericolosa.

22.10 – Saranno i canadesi a servire per primi.

22.05 – I giocatori sono entrati in campo. Al via il riscaldamento.

22.00 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta del doppio decisivo di Germania-Canada. Italia che attende di scoprire chi sarà la sua avversaria in semifinale.