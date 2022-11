LIVE – Kokkinakis-Coric 4-6 3-6, semifinale Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Kokkinakis-Coric, incontro valido per il primo singolare della prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Entrambi sono stati decisivi ai quarti di finale nei successi per 2-0 delle rispettive compagini. L’austrialiano è in campo preferito a Thompson, il croato ai quarti ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista Agut, arresosi dopo due set tiratissimi. I favori del pronostico pendono dalla parte di Coric. Quest’ultimo ha disputato un’annata straordinaria in cui, tra le altre cose, ha vinto il prestigioso Masters 1000 di Cincinnati.

Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 16:00. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

KOKKINAKIS-CORIC 4-6 3-6

SECONDO SET E MATCH CORIC! Il croato chiude con un turno al servizio tenuto a zero e regala il primo punto alla Croazia

SECONDO SET – Kokkinakis cerca di riprendersi con in game a 15, 3-5

SECONDO SET – Game a 15 di Coric, 2-5

SECONDO SET – BREAK CORIC! Alla prima occasione il corato strappa la battuta all’avversario e si avvicina alla vittoria, 2-4

SECONDO SET – Altro game combattuto e conquistato dal croato ai vantaggi, 2-3

SECONDO SET – L’australiano tiene il servizio a 30 e pareggia, 2-2

SECONDO SET – Coric si salva ai vantaggi e torna avanti, 1-2

SECONDO SET – Palla break annullata dal croato, 40-40

SECONDO SET – Turno di battuta a zero di Kokkinakis, 1-1

SECONDO SET – Coric rischia qualcosa facendosi recuperare dal 40-15 al 40-40, ma si salva ai vantaggi

PRIMO SET CORIC 6-4. Decide il primo parziale il break nell’ultimo game

PRIMO SET – Kokkinakis annulla due set point e recupera dal 15-40 al 40-40, vantaggi

PRIMO SET – Torna avanti Croic con un turno di battuta a 30, 4-5

PRIMO SET – Kokkinakis annulla una palla break e si salva ai vantaggi, 4-4

PRIMO SET – Altro turno di battuta senza problemi per Coric, 3-4

PRIMO SET – Kokkinakis tiene il servizio a 30 e pareggia sul 3-3

PRIMO SET – Game a 15 anche di Coric, 2-3

PRIMO SET – Risponde l’australiano con un game a 15, 2-2

PRIMO SET – Tutto facile per il croato che torna avanti con un game a zero, 1-2

PRIMO SET – Kokkinakis pareggia i conti con qualche difficoltà, 1-1

PRIMO SET – Secondo game subito combattuto, vantaggi

PRIMO SET – Parte bene Coric con un game a 15, 0-1

PRIMO SET – Si comincia!

16.00 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del primo singolare della sfida tra Australia e Croazia