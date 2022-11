LIVE – De Minaur-Cilic 6-2 6-2, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di De Minaur-Cilic, secondo singolare della semifinale tra Australia e Croazia delle Finals di Coppa Davis 2022. Entrambi i giocatori arrivano a questo match avendo vinto i rispettivi primi incontri a Malaga. L’australiano da favorito ha sconfitto in tre set Botic Van De Zandschulp, mentre il croato in questa competizione tende a non deludere, e nonostante il tifo avverso è riuscito ad avere la meglio in lotta su Pablo Carreno-Busta. La sfida si preannuncia equilibrata, come d’altronde lo sono stati tutti i tre precedenti scontri diretti tra i due giocatori. Il match tra De Minaur e Cilic sarà il secondo in ordine cronologico, dopo il primo singolare che vedrà invece in campo Thompson e Coric.

LIVE DE MINAUR – CILIC 2-0 (6-2 6-2)

SECONDO SET – Game, set and match De Minaur, 6-2 6-2

SECONDO SET – De Minaur serve per il match.

SECONDO SET – Doppio fallo di Cilic e doppio break, 5-2.

SECONDO SET – Altro turno di battuta ai vantaggi per Cilic.

SECONDO SET – Turno di servizio vinto ai vantaggi per De Minaur, 4-2

SECONDO SET – Si salva Cilic, 3-2.

SECONDO SET – Sbaglia uno smash facile Cilic, 40-ad.

SECONDO SET – Tiene il servizio senza problemi De Minaur, 3-1

SECONDO SET – Si salva Cilic, 2-1.

SECONDO SET – Altra palla break per De Minaur, 40-ad.

SECONDO SET – Conferma il break De Minaur, 2-0.

SECONDO SET – Cilic si fa rimontare da 40-0 e va subito sotto, 1-0.

SECONDO SET – Subito palla break per De Minaur, 40-ad.

SECONDO SET – Due doppi falli in fila di Cilic, 40-40.

PRIMO SET – De Minaur chiude il primo set 6-2.

PRIMO SET – Pasticcia Cilic, doppio break De Minaur e 5-2.

PRIMO SET – Due ace salvano entrambe le palle break, 40-40.

PRIMO SET – Sbaglia di dritto Cilic, 15-40.

PRIMO SET – Regge De Minaur, 4-2.

PRIMO SET – Sbaglia Cilic dal centro, 30-15.

PRIMO SET – Si salva Cilic, 3-2

PRIMO SET – Altra palla break per De Minaur.

PRIMO SET – Cilic salva la palla break con il serve and volley, 40-40.

PRIMO SET – Sesto doppio fallo di Cilic, 40-ad.

PRIMO SET – Buona prima di Cilic, 40-40.

PRIMO SET – Gran passante di De MInaur, 30-40.

PRIMO SET – Cilic in difficoltà sulla seconda, 30-30.

PRIMO SET – Domina da fondo campo De Minaur, 3-1.

PRIMO SET – Tiene il servizio a 0 Cilic, 2-1

PRIMO SET – Conferma il break De Minaur, 2-0

PRIMO SET – Palla break De Minaur dopo una volée sbagliata da Cilic, 1-0.

PRIMO SET – Primo scambio lungo vinto da De Minaur, 40-ad.

PRIMO SET – Rovescio lungo linea di Cilic, 40-40.

PRIMO SET – Secondo doppio fallo di Cilic, 40-ad.

PRIMO SET – Buon dritto di Cilic, 40-40.

PRIMO SET – Subito palla break per De Minaur, 30-40.

PRIMO SET – Subito game combattuto, 30-30.

PRIMO SET – Si parte con Cilic al servizio.

18:10. Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match di Coppa Davis tra De Minaur e Cilic.