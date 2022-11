LIVE – Auger Aliassime-De Minaur 6-3 5-4, Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Auger Aliassime-De Minaur, secondo singolare della finale tra Australia e Croazia di Coppa Davis 2022. Entrambi i due ‘numeri uno’ delle rispettive squadre arrivano a questa sfida avendo vinto i precedenti incontri giocati nel corso della settimana. Il canadese non ha perso un set contro il tedesco Otte e contro il nostro Musetti, mentre De Minaur si è imposto in tre parziali su Van De Zandschulp e abbastanza nettamente su Marin Cilic. Ancora una volta la pressione sarà tutta sulle loro spalle, che a seconda del risultato della sfida inaugurale, saranno chiamati uno a chiudere i conti e l’altro a vincere per evitare la sconfitta.

LIVE AUGER-ALIASSIME – DE MINAUR 6-3 *5-4

SECONDO SET – De Minaur tiene il servizio e ora dovrà rispondere per rimanere nel match. Ultima chance per gli australiani: 5-4

SECONDO SET – Perfetto Felix in questo game di servizio. A un game dalla vittoria: 5-3

SECONDO SET – De Minaur non molla e resta in scia: 4-3

SECONDO SET – Sta giocando da campione il canadese: otto palle break su otto annullate. Tiene il servizio e va sul 4-2.

SECONDO SET – E Auger-Aliassime le annulla ancora tutte e tre: 40-40

SECONDO SET – E le occasioni arrivano, e sono ben tre! Se le guadagna con uno splendido lob vincente: 0-40

SECONDO SET – De Minaur tiene il servizio, nella speranza di riuscire ad avere qualche occasione per rientrare: 3-2

SECONDO SET – Consolida il break il canadese: 3-1

SECONDO SET – BREAK AUGER-ALIASSIME! Con un dritto vincente il canadese va avanti 2-1

SECONDO SET – E ora c’è la palla break per il numero sei del mondo: 30-40

SECONDO SET – Glaciale nei momenti importanti Auger-Aliassime: 1-1

SECONDO SET – E anche questa volta il canadese rimonta sul 40-40

SECONDO SET – Come accaduto nelle fasi iniziali del primo set, Auger-Aliassime offre due palle break: 15-40

SECONDO SET – De Minaur mantiene la battuta nel game d’apertura: 0-1

PRIMO SET AUGER-ALIASSIME 6-3

PRIMO SET – Il canadese incassa la prima frazione. Ora il Canada è ad un set dalla vittoria della Davis.

PRIMO SET – BREAK AUGER-ALIASSIME! Nel momento decisivo, piazza la zampata Felix: 5-3

PRIMO SET – Spinge il canadese, che si procura un’altra occasione: 40-Ad

PRIMO SET – Prima di servizio ad annullare la chances di break: 40-40

PRIMO SET – De Minaur mette in rete il dritto e concede una palla break: 30-40

PRIMO SET – Il canadese torna pericoloso in risposta: 30-30

PRIMO SET – Auger-Aliassime torna avanti: 4-3

PRIMO SET – Si continuano a seguire i servizi: 3-3

PRIMO SET – Il canadese mantiene la battuta per la prima volta senza concedere chances: 3-2

PRIMO SET – Prima palla break per il canadese, ma anche lui non concretizza. De Minaur va sul 2-2.

PRIMO SET – Auger-Aliassime è costretto ad annullare una nuova palla break, ma riesce a restare avanti: 2-1

PRIMO SET – De Minaur tiene invece abbastanza semplicemente il suo primo turno: 1-1

PRIMO SET – Ottima reazione del numero sei mondiale, che risale dal 15-40 e tiene: 1-0

PRIMO SET – Il canadese annulla entrambe le palle break: 40-40

PRIMO SET – De Minaur impone un ritmo sostenuto negli scambi. Si procura due palle break: 15-40

PRIMO SET – Parte con le marce giuste De Minaur. Subito aggressivo, trova il rovescio vincente e va 0-30 sul servizio canadese.

15:05 – Tutto pronto per il secondo singolare di giornata. Canada avanti 1-0 dopo il successo di Shapovalov su Kokkinakis. Auger-Aliassime può portare la prima Coppa Davis alla sua nazione.