LIVE – Sci alpino, super-G maschile Bormio 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del super-G maschile di Bormio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo la discesa di ieri, che ha visto Mattia Casse e Dominik Paris chiudere rispettivamente al nono e decimo posto, si torna in pista per la seconda gara sulle nevi italiane. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

1 ODERMATT Marco (SUI) 1:29.27 KRIECHMAYR Vincent (AUT) +0.64 MEILLARD Loic (SUI) +1.22 HEMETSBERGER Daniel (AUT) +1.36 PINTURAULT Alexis (FRA) +1.40 CRAWFORD James (CAN) +1.51 ROGENTIN Stefan (SUI) +1.54 KILDE KILDE Aleksander Aamodt (NOR) +2.15 BABINSKY Stefan (AUT) +2.20 CAVIEZEL Gino (SUI) +2.26

16. INNERHOFER Christof (ITA) +2.80

18. FRANZONI Giovanni (ITA) +3.38

20. CASSE Mattia (ITA) +3.72

DNF PARIS Dominik

12.36 – Buonissima prestazione di Giovanni Franzoni! E’ 18esimo a +3.38

12.32 – Al termine dei primi trenta Odermatt è al comando con 64 secondi di vantaggio su Kriechmayr. Terzo Meillard a +1.22. Miglior azzurro Innerhofer, 16esimo, mentre Casse è 19esimo

12.25 -Hemetsberger in grande forza! E’ quarto a +1.36 da Odermatt

12.23 – Innerhofer perde tanto tra dal secondo intermedio, chiude con un ritardo di +2.80

12.21 – Fuori anche Philp

12.20 – Seger lontano, +4.49

12.17 – Fuori Clarey

12.12 – Grande gara di Meillard!! E’ terzo a +1.22

12.10 – Baumann dietro a Casse, a +3.90 dalla vetta

12.05 -Non una brutta gara di Murisier che rischia tanto nel ghiaccio, +2.63

12.03 – Fuori Giezendanner

12.00 -Ganong lontano, +5.14

11.54 – Grande gara di Kriechmayr che parte con 37 centesimi di vantaggio su Odermatt ma perde troppo sul finale, chiudendo con un ritardo di +0.64

11.51 – Quarta posizione per Rogentin a +1.54

11.49 – Bella gara di Pinturaul, che soffre un po’ il ghiaccio nella parte finale e chiude a +1.40

11.46 – FUORI HAASER

11.45 – Tanti errori di Kilde che chiude a +2.15 da Odermatt

11.43 – Ritardo di +1.51 di Crawford, che è attualmente secondo

11.41 – Grave errore anche per Odermatt!! Recupero incredibile dello svizzero, tanti rischi nella seconda parte di tracciato ma altra gara impressionante. E’ davanti a Caviezel di ben +2.26 (1:29.27)

11.39 – Subito grave errore nella prima parte di gara di Mattia Casse, che riesce a rimanere nel tracciato ma perde troppo chiudendo con un ritardo di +1.46

11.37 – Caviezel vola al comando in 1:31.53

11.35 – Con 1:31.77 Sejersted va al comando

11.33 – In difficoltà anche Ferstl, che arriva al traguardo in 1:32.02

11.30 – FUORI PARIS! Non comincia bene questo super-G per i colori azzurri

11.30 – Si parte subito con Dominik Paris!

11.25 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del super-G maschile di Bormio

MAYER ANNUNCIA IL RITIRO