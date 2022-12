LIVE – Sci alpino, slalom maschile Madonna di Campiglio 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. In casa Italia saranno al cancelletto di partenza Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Simon Maurberger e Tobias Kastlunger, mentre è ancora in dubbio Alex Vinatzer dopo la brutta caduta nel gigante dell’Alta Badia. La prima manche è fissata alle ore 17.45 mentre la seconda alle 20.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

