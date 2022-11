LIVE – Sci alpino, Shiffrin in testa seguita da Holdener, slalom femminile domenica Killington 2022: prima e seconda manche (DIRETTA)

La diretta testuale dello slalom femminile di Killington, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo l’esordio di ieri, si torna in pista per la seconda gara in programma nel weekend nord-americano. Ancora grandi protagoniste Marta Bassino e Federica Brignone. Appuntamento alle ore 16 italiane con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 19. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Classifica provvisoria

1) Shiffrin 50.35

2) Holdener 50.56

3) Liensberger 50.57

16:41 – Scivola anche Moltzan che chiude con 5 secondi di ritardo.

16:39 – Scivola Huber dopo due buoni primi settori.

16:36 – In difficoltà anche Hector con 51.96 in 10^ posizione e un ritardo di 1.61 da Shiffrin.

16:32 – Grandi distacchi tra le prime e le ultime posizioni.

16:28 – Per ora nessuno in grado di impensierire Shiffrin.

16:24 – Male Bucik in sesta e ultima posizione.

16:21 – Holdener bene in seconda posizione con 50.56.

16:20 – Vlhova non bene con 50.66

16.19 – Parte Duerr che si piazza terza con 51.00.

16:17 – Scende Mikaela Shiffrin che si piazza davanti a Liensberger con 50.35 e 22 centesimi di vantaggio sull’austriaca

16:15 – Si parte con la discesa di Liensberger.

16:10. Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la seconda gara del weekend nord-americano di Coppa del Mondo.