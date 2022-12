LIVE – Sci alpino, gigante maschile Val d’Isere 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante maschile della Val d’Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno dieci gli azzurri in gara: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross. Prima manche al via alle ore 9.30, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5