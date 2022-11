LIVE – Sci alpino, discesa maschile Lake Louise 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa libera maschile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Si parte con il weekend nord-americano che darà il via alla stagione della velocità. Grande protagonista l’azzurro Dominik Paris, a caccia del riscatto dopo una stagione con poche soddisfazioni. Appuntamento alle ore 20.30 italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

———————————————————————————————————————————————-