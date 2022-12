LIVE – Sci alpino, discesa femminile St. Moritz 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa femminile di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Torna in pista Sofia Goggia dopo la splendida doppietta di Lake Louise. Convocate anche Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Appuntamento alle ore 10.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

LA START LIST

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN DIRETTA

Elena Curtoni (ITA) 1:09.40 Sofia Goggia (ITA) 1:09.69 Corinne Suter (SUI) 1:10.13 Jasmine Flury (SUI) 1:10.24 Breezy Johnson (USA) 1:10.36 Mikaela Shiffrin (USA) 1:10.63 Federica Brignone (ITA) 1:10.67 Lara Gut-Behrami (SUI) 1:10.71 Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:10.71 Laura Pirovano (ITA) 1:10.76

Karoline Pichler 1:11.50

Nicol Delago (ITA) 1:12.00

Nadia Delago (ITA) 1:12.90

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

11.52 – Brava Karoline che si piazza ventesima e va a punti!

11.48 – E’ il momento dell’ultima azzurra: Karoline Pichler

11.33 – Adesso inserirsi è quasi impossibile! Dunque arriva una grande DOPPIETTA ITALIANA

11.25 – Bravissima Laura Pirovano! Decima l’azzurra: quattro italiane nelle prime 10

11.20 – Fa meglio Mikaela Shiffrin di pochissimi centesimi, la statunitense è sesta proprio davanti a Brignone

11.18 – Che bella prova di Federica Brignone! L’azzurra chiude sesta, in queste condizioni è un risultato straordinario

11.17 – Tocca a Federica Brignone

11.16 – Adesso le condizioni sono proibitive: nebbia nella parte alta, a rischio l’incolumità delle atlete

11.11 – Si inserisce al sesto posto Lara Gut-Behrami: la svizzera è sesta ad oltre un secondo dalle due italiane

11.06 – Brutta prova per Nadia Delago che chiude ad oltre tre secondi e mezzo

11.02 – Adesso le condizioni sono difficilissime: visibilità molto ridotta

10.56 – SOFIA GOGGIA SECONDA! 29 centesimi di ritardo da Elena Curtoni. Ma lamenta di un problema alla mano sinistra: QUI I DETTAGLI

10.54 – Ci siamo: tocca a Sofia Goggia

10.49 – Gara che per il momento è interrotta per un problema ad un addetto alla pista

10.47 – Attardata anche Mowinckel, che è quinta. A breve il momento di Sofia Goggia

10.44 – Buona prova di Corinne Suter, è seconda, ma ad oltre sette decimi da un’Elena Curtoni che adesso comincia a sognare

10.40 – L’austriaca Nina Ortlieb scende con estrema prudenza e chiude terza ad oltre un secondo e mezzo

10.36 – Caduta per la francese Miradoli! Perde lo sci e cade, per fortuna non dovrebbe essere nulla di grave

10.35 – Niente da fare per Michelle Gisin che ha commesso un grave errore

10.33 – Bella gara della Curtoni che chiude con oltre otto decimi di vantaggio, anche se Flury non era un metro di paragone importante visti i tanti errori

10.32 – Parte Elena Curtoni

10.31 – Tanti errori da parte della svizzera che chiude in 1:10.24

10.30 – Jasmine Flury è la prima atleta a scendere in pista, si parte

10.27 – Condizioni non semplici, la partenza è stata abbassata: la visibilità è poca, ma la gara è confermata. A breve si comincia con Sofia Goggia che è la grande favorita

10.25 – Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della discesa femminile di St.Moritz