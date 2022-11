Sportface.it seguirà in diretta l’incontro tra Mattia Faraoni e Charles Joyner per il titolo del mondo ISKA (CAT 95KG) di kickboxing. Il fighter romano, dopo l’incontro cancellato di giugno per un malore accusato la notte prima del combattimento, combatte nella sua Roma, nella cornice di Cinecittà World, per portare a casa una cintura ambita. “Sono emozionato e felice. Ho una carica incredibile. Ci siamo allenati tanto. Lo avrei fatto a prescindere ovviamente, ma questo senso di riscatto ha acuito tutto ancora di più”, le sue parole in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Mattia Faraoni sta vivendo una rapida ascesa. Lo scorso anno è diventato campione italiano dei massimi leggeri di boxe e non sta abbandonando il dualismo tra i due sport: il pugilato e la kickboxing. Ora cerca il titolo iridato nella kickboxing. Il suo avversario è Charles Joyner, australiano, alto 2 metri e 4, voglioso di rovinare la festa. Dovrà vedersela però con Faraoni e il suo numerosissimo pubblico a Cinecittà World. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Poi la cronaca del combattimento e le parole dei protagonisti.

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A MATTIA FARAONI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Diretta Charles Joyner-Mattia Faraoni (5×3, Fight Code, -95kg) TITOLO ISKA

20.00 Amici appassionati di kickboxing, buonasera e benvenuti a Cinecittà World. Roma pronta ad abbracciare Mattia Faraoni per la sua sfida contro Joyner, prima però ricco programma di cui vi aggiorneremo passo passo sui risultati al termine di ogni incontro sottoclou.