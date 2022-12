La diretta testuale della Europei cross di Torino 2022 di atletica, in programma domenica 11 dicembre a Venaria Reale (Torino). Le prove si disputeranno all’interno del Parco La Mandria, con l’Italia che potrà contare su alcune punte di diamante come Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Quest’ultima, in gara tra le Under 23, cercherà la quarta medaglia d’oro consecutiva nelle categorie giovanili. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.35 di domenica 11 dicembre con la partenza della prima gara. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale di questo evento imperdibile.

