LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, sabato 26 novembre 2022: numeri, vincite e premi in DIRETTA

La diretta live dell’estrazione di oggi, sabato 26 novembre 2022, dei concorsi di Lotto e Superenalotto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia passo dopo passo con la diretta dell’estrazione delle dieci cinquine delle ruote locali e con in aggiunta la ruota Nazionale limitatamente al gioco del Lotto, quindi a seguire vi proporrà a stretto giro di posta anche il sestetto odierno dei numeri vincenti del Superenalotto, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Dopo alcuni minuti, sarà il momento di conoscere le vincite della serata, ed è ancora caccia al 6 che non si verifica da troppo tempo e che mette in palio cifre stellari. Di seguito ecco dunque l’estrazione odierna dei due concorsi.

Sportface.it vi propone la diretta testuale in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO

Bari: 34 40 63 20 10

Cagliari: 10 42 48 51 2

Firenze: 40 51 80 25 88

Genova: 87 10 44 26 55

Milano: 8 10 68 44 48

Napoli: 70 85 76 69 34

Palermo: 33 86 49 4 57

Roma: 54 57 71 33 43

Torino: 43 66 87 17 72

Venezia: 39 7 37 76 55

Nazionale: 4 59 50 18 8

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO

48 42 72 8 61 3

NUMERO JOLLY

56

NUMERO SUPERSTAR

34

QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 11 € 33.041,07

punti 4 1.234 € 298,52

punti 3 47.057 € 23,64

punti 2 728.434 € 5,00