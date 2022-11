LIVE – Classifica girone A con Olanda, Senegal ed Ecuador: punti, gol e cartellini (DIRETTA)

Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Alle ore 16:00 si parte con il girone A con le seguenti partite: Olanda-Qatar ed Ecuador-Senegal. Ci sono due posti agli ottavi di finale per tre squadre ancora in corsa, mentre il Qatar padrone di casa è già eliminato aritmeticamente. Ecco la classifica del girone A aggiornata in tempo reale.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A LIVE

NELL’ORDINE: posizione, squadra, punti, gol fatti, gol subiti, verdetto

1 – Olanda 7 (5:1) AL MOMENTO QUALIFICATA



2 – Senegal 6 (4:3) – AL MOMENTO QUALIFICATA

3 – Ecuador 4 (3:2) AL MOMENTO ELIMINATA

4 – Qatar 0 (1:7) – ELIMINATA

CARTELLINI

Olanda: 2 gialli

Ecuador: 3 gialli

Senegal: 5 gialli

Qatar: 7 gialli