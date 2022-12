LIVE – Viterbese-Turris, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Daniele Forsinetti 7

Viterbese e Turris sono pronte a contendersi i tre punti in occasione della diciottesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il campionato e la vittoria in palio può essere ossigeno per due squadre che occupano la penultima e la quartultima posizione. Chi muoverà la classifica? Scopriamolo insieme con una diretta testuale dalle 17:30.

COME SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Viterbese-Turris (Ore 17:30)