LIVE – Virtus Francavilla-Taranto 1-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Virtus Francavilla-Taranto, match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. Alla NuovoArredo Arena derby pugliese interessantissimo tra i padroni di casa che hanno cominciato in modo non ottimale la stagione e devono risalire la china e i gli ospiti che si trovano tre punti avanti e in zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di domenica 29 ottobre.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Virtus Francavilla-Taranto 1-0 (10′ Artistico)

10′- FRANCAVILLA IN VANTAGIOOOO!!!! Biondi mette la palla al centro ed Artistico può solo mettere in rete di testa.

3′ – Subito grande intensità nel match che vale tanto per entrambe le squadre.

1′ – Inizia il match.

20.43 Ci siamo! Manca pochissimo al match. Vivilo con Sportface.it