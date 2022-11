LIVE – Virtus Francavilla-Pescara, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 9

Alle 21:00 di mercoledì 30 novembre il Pescara farà visita alla Virtus Francavilla in occasione della sedicesima giornata di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il girone C e le due squadre non possono permettersi altri passi falsi. Il Pescara è terzo ma il distacco dal Catanzaro primo è già di sei punti, anche se il quarto posto dista addirittura dodici lunghezze. Discorso diverso per il Francavilla che si trova a 16 punti in coabitazione con altre tre squadre. Serve la vittoria per scacciare una posizione di classifica pericolosa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Virtus Francavilla-Pescara (Ore 21:00)