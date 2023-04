LIVE – Virtus Francavilla-Catanzaro 2-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Virtus Francavilla-Catanzaro, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Alla Nuovarredo Arena i pugliesi cercano i tre punti per confermare la zona playoff, lo fanno contro i calabresi che hanno già vinto il girone approdando in Serie B ma non per questo vogliono regalare punti. Appuntamento alle ore 20.30 di sabato 8 aprile, chi riuscirà a vincere?

Virtus Francavilla-Catanzaro 2-2 ( 33′ Cianci, 43′ Curcio, 48′ e 59′ Patierno)

61′ – Ancora Patierno scatenato! Ci prova dalla distanza, la palla non va distante dalla porta di Sala.

59′ – PAREGGIO DELLA VIRTUS!!!!! Ancora Patierno. Cisco mette in mezzo un buon cross. Patierno svetta e sigla il 2-2.

48′ – Accorcia le distanze la Virtus!!!! Gol di Patierno.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

43′ – RADDOPPIA IL CATANZARO!!!! Curcio insacca in rete dopo un cross di Scognamillo.

39′ – Murilo ci prova ancora da lontano. Palla deviata in corner.

33′ – CATANZARO IN VANTAGGIO!!! Da corner svetta Pietro Cianci che insacca il vantaggio della capolista.

25′ – Risolo dalla distanza: Sala risponde presente.

17′ – Ammonito Risolo per la Virtus.

8′ – Destro di Pontisso. Alto.

1′ – Si inizia.