LIVE – Vicenza-Piacenza 1-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Sepe 92

Alle 14:30 di sabato 17 dicembre Vicenza e Piacenza scenderanno in campo in occasione della diciannovesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.

Vicenza-Piacenza 1-1 (26′ Dalmonte, 60′ Rossetti)

Grazie per averci seguito, buona giornata!

FINALE – Il Vicenza viene fermato in casa dal Piacenza e resta alle spalle di Pro Sesto e FeralpiSalò. Termina 1-1 al Menti.

90+5′ – Persia lascia il campo in barella. Anche il Piacenza resta in meno.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – Sostituzione Piacenza: entra Conti al posto di Zunno

88′ – Giallo per Dalmonte, reo di aver protestato eccessivamente.

85′ – Il Vicenza si affida a Ronaldo. Finisce la gara di Sandon.

80′ – Rolfini ammonito per simulazione.

77 – Zunno prende il posto di Morra tra le fila degli ospiti.

71′ – Cavion impegna Rinaldi, bravo a deviare in corner.

68′ – Doppio cambio nel Vicenza: dentro Cavion e Bellich al posto di Scarsella e Zonta.

68′ – Sostituzione tra le fila degli ospiti: entra Lamesta al posto di Munari.

63′ – Il Piacenza ora sta guadagnando terreno. Attento Confente sul tentativo di Munari.

60′ – E’ il neo entrato a siglare l’1-1 sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rivedibile l’uscita di Confente.

60′ – GOL! PAREGGIO DEL PIACENZA CON ROSSETTI.

55′ – Persia finisce sul taccuino dei cattivi.

46′ – Cambio nel Piacenza: entra Rossetti al posto di Gonzi.

46′ – Squadre nuovamente in campo. Al via la ripresa!

INTERVALLO – Squadre negli spogliatoi. Vicenza avanti 1-0, ma in inferiorità numerica.

45′ – Concessi tre minuti di recupero.

39′ – Mister Modesto corre ai ripari: dentro Cappelletti al posto di Stoppa.

38′ – S’infiamma la sfida al Menti. Rosso per il difensore in seguito ad una sbracciata ai danni di Cosenza.

38′ – Vicenza in 10 uomini. Espulso per doppia ammonizione Ierardi.

32′ – Ierardi è il primo ammonito della gara.

27′ – Calcio d’angolo battuto da Stoppa e sinistro vincente del numero 7, che sblocca la gara.

26′ – GOL! VICENZA IN VANTAGGIO. HA SEGNATO DALMONTE.

22′ – Stoppa ci prova su punizioni. Bravo Rinaldi a distendersi e respingere la sfera.

20′ – Un’occasione per parte, rispettivamente con Ferrari e Persia. Nessuna delle due conclusioni crea però grattacapi al portiere avversario.

12′ – Ci prova Munari. Il suo tiro dalla distanza viene deviato in corner.

10′ – Fase di studio in cui le due squadre si prendono pochi rischi e il gioco si sviluppa perlopiù a centrocampo.

5′ – Piacenza pericoloso in contropiede. Morra si divora l’1-0 da due passi.

1′ – Si parte, buon divertimento!

14.30 – In corso il minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic.

14.25 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Vicenza-Piacenza.