LIVE – Vicenza-Arzignano 2-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 167

Alle 17:30 è in programma il fischio d’inizio di Vicenza-Arzignano. Quinto posto per i padroni di casa, decimo per gli ospiti. Sono cinque i punti che separano le due squadre. L’obiettivo è lo stesso: i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. C’è voglia di avvicinarsi ai piani alti e questo può essere un match cruciale. Viviamo insieme le emozioni della partita.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Vicenza-Arzignano 2-2 ( 23′ Antonianzzi, 34′ e 38 Ferrari, 35′ Parigi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LR VICENZA (4-3-3): Iacobucci; Valietti, Pasini, Cappelletti, Ndiaye; Cavion, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Stoppa.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Milillo, Piana, Lattanzio; Barba, Bordo, Antoniazzi; Cester; Parigi, Grandolfo.

38′ – Minuti di fuoco. PAREGGIO DEL VICENZA!! Ancora Ferrari. Questa volta l’attaccante del Vicenza si libera agevolmente di Piana e , poi di Milillo e mette la palla in rete.

35′ – CLAMOROSO ANCORA ARZIGNANO AVANTI!!! Non passa nemmeno un minuto dal pareggio degli uomini di casa che l’Arzignano va di nuovo avanti. Traversone dalla destra di Davi, Parigi timbra di testa il sorpasso.

34′ – PAREGGIO DEL VICENZA!!!! Azione corale della squadra di casa con greco che imbecca Ferrari che da posizione molto invitante pareggia il derby.

22′ – GOOOL DELL’ARZIGNANO!!! Antoniazzi riceve palla da Lattanzio e di testa trafigge Iacobucci

10′ – Altra grande possibilità per gli ospiti. Ci prova questa volta Grandolfo che arrivato in area di rigore calcia verso la porta. Iacobucci con la gamba sinistra evita il vantaggio degli ospiti.

4′ – Pericoloso l’Arzignano con Bordo. Con una sassata da fuori fa paura a Iacobucci. Palla alta di poco.

1′ – Inizia il match.