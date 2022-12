LIVE – Venezia-Parma 2-2, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Venezia-Parma, match valido per la diciannovesima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta sul campo del Perugia, mentre la formazione ospite è reduce dal ko contro la Spal. Appuntamento alle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Venezia-Parma 2-2 (45′ 50′ Vazquez, 70′ Pohjanpalo, 82′ Pierini)

FINE PARTITA

93′- Colpo di testa di Oosterwolde al centro dell’area di rigore! Pallone centrale bloccato da Joronen.

90′- 5 minuti di recupero!

82′- PAREGGIO VENEZIA! Rete di Pierini! tiro svirgolato di Pohjanpalo dal limite dell’area, il pallone però arriva a Pierini, che davanti al portiere non sbaglia.

79′- Triplo cambio nel Parma. Fuori Tutino, Bernabè e Man, dentro Bonny, Camara e Benedyczak.

77′- Grande azione di Tutino sulla sinistra, che in area serve Man. Quest’ultimo tira a botta sicura verso la porta, ma Joronen respinge con un gran riflesso.

75′- Due cambi anche nel Parma

74′- Doppio cambio Venezia. Fuori Haps e Crnigoj, dentro Cuisance e Candela.

70′- GOL VENEZIA! Rete di Pohjanpalo! Cross da sinistra e pallone nell’area piccola del Parma, serie di rimpalli e l’ultima zampata è quella di Pohjanpalo che va a segno! 1-2

64′- Doppio cambio nel Venezia. Fuori Ceppitelli e Johnsen, dentro Novakovich e Pierini.

59′- Bel tiro dalla distanza in zona centrale di Bernabè, pallone alto di poco sulla traversa veneziana.

57′- Cambio nel Parma dentro Estevez per Sohm.

50′- GOL PARMA! ANCORA VAZQUEZ! Il calciatore del Parma entra in area sulla sinistra, manda a terra il portiere e con un tocco morbido va a segno. 0-2

45′- Si riparte! Nel Venezia fuori Andersen dentro Busio.

FINE PRIMO TEMPO

45′- Parte Vazquez e GOL! Tiro centrale per il calciatore del Parma. Intanto 2 minuti di recupero.

44′- RIGORE PER IL PARMA! Fallo di Tessmann in area che viene ammonito.

40′- Fase del match con molta lotta a centrocampo, ma poche occasioni da gol.

33′- Occasione Parma! Vazquez serve Man sul lato destro dell’area di rigore. Il calciatore del Parma si trova solo davanti a Joronen, ma quest’ultimo si oppone. Sulla respinta altro tiro di Man sul primo palo, ma la sfera è salvata sulla linea e mandata in angolo dal Venezia.

31′- Occasione Venezia! Tiro dall’interno dell’area di rigore di Crnigoj sul primo palo, risponde Chichizola con una parata bassa!

25′- Match abbastanza nervoso ora, qualche scaramuccia di troppo soprattutto tra Haps e alcuni difensori del Venzia.

19′- Il Venezia insiste, soprattutto con alcune iniziative sulla fascia sinistra. Il Parma però si difende con ordine e concede pochi varchi in avanti.

11′- Zampano sfonda sulla destra e poi incrocia. La sua conclusione è centrale ed è bloccata dal portiere del Parma.

6′- Cross di Haps dalla sinistra, il pallone scheggia la traversa e va sul fondo.

3′- Prima occasione del match per il Parma! Tutino si libera sulla sinistra, entra in area e conclude verso la porta. La sua conclusione però è rimpallata dalla difesa veneziana e finisce in angolo.

1′- Si comincia!

14.55- Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale della partita tra Venezia e Parma. Ancora pochi istanti all’inizio del match!