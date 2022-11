LIVE – Uruguay-Corea del Sud 0-0, girone H Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Uruguay-Corea del Sud, match valevole per la prima giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. I sudamericani sono reduci da un complicatissimo gruppo di qualificazione, in cui sono riusciti a staccare il pass soltanto nelle ultime giornata, ma adesso hanno intenzione di recitare un ruolo da protagonisti nella rassegna iridata. La compagine asiatica, invece, sulla carta sembra non avere grandi chance di passare agli ottavi ma farà di tutto per ribaltare i pronostici della vigilia. Questa gara, ad ogni modo, promette grande spettacolo e forti emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di giovedì 24 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Uruguay-Corea del Sud 0-0

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Saranno 7 i minuti di recupero

90′- Occasione anche per Son che sfiora il palo

89′- Gran tiro dalla distanza di Valverde che prende l’incrocio dei pali dai 25 metri: grandissima occasione per l’Uruguay

88′- Giallo per Cho

83′- Nunez tenta il passaggio lungo ma calibra male. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, ancora un occasione sprecata

81′- Cavani sfiora il pallone di testa davanti alla porta, sfera infanta poi sulla rimessa dal fondo

77′- Cho tenta la conclusione dalla distanza, tentativo che si spegne qualche centimetro oltre il palo destro

74′- Girandola di cambi in casa Corea

68′- Cavani tenta la conclusione, Corea che respinge e si chiude bene

63′- Nunez prova la grande cavalcata e calcia col mancino, Kim ci mette i guantoni

55′- Riparte forte la ripresa: brutto fallo di Caceres su Son, giallo per l’uruguaiano

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Ci sarà un minuto di recupero

43′- Godin arriva su un cross proveniente da corner, colpito di testa e palo

39′- Hwang Ui-Jo ci prova dalla distanza, pallone che va a alto sulla traversa

34′- Occasionissima Corea!! Hwang sbaglia un rigore in movimento, pallone che va alto sopra la traversa a due passi dalla porta

27′- Il portiere Kim salva il risultato con una bella uscita su Nunez

25′- Valverde batte una punizione morbida in area, palla deviata e primo corner per l’Uruguay

22′- Occasionissima Uruguay, Nunez sotto porta non riesce ad infilare il pallone in rete. Peccato!

19′- Valverde riceve un gran pallone dalle retrovie, stop e tiro: palla alta di poco.

16′- Kim Jin-Su prova con la conclusione a pallonetto verso la porta, pallone alto di poco sulla traversa

15′- Le due formazioni si studiano provando a costruire, bene la Corea del Sud più propositiva

8′- Angolo battuto dalla Correa, battuta sul primo palo, nessuno riesce ad agganciarla

1′- Inizia il match

ORE 13:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Uruguay-Corea del Sud. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.