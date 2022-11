LIVE – Tunisia-Australia 0-1, girone D Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Tunisia-Australia, match valevole per la seconda giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione africana, dopo il buon pareggio a reti bianche ottenuto nella gara d’esordio contro la Danimarca, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Per quanto concerne la compagine oceanica, invece, si tratta di un dentro o fuori perché, dopo la netta sconfitta subita con la Francia, non si può più permettere alcun errore. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di sabato 26 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Tunisia-Australia 0-1

FINISCE QUI! 1-0

88′ – OCCASIONE TUNISIA! Khazri raggiunge un passaggio rasoterra in area e conclude, ma Ryan è attento e blocca

86′ – Prova ad avanzare Khenissi, fermato però dalla difesa avversaria

75′ – Arnold cambia Karacic con Degenek

73′ – Khenissi prende il posto di Jebali, Kechrida quello di Bronnn

72′ – Conclusione centrale dal limite di Msakni, Ryan raccoglie senza problemi

67′ – Cambia anche la Tunisia: fuori Laidouni e dentro Khazri

64′ – Per l’Australia esce Duke ed entra Maclaren, fuori anche McGree per Hrustic

61′ – Sassi riceve un passaggio preciso e conclude dalla lunga distanza, palla out sulla destra

57′- Traversone di Karacic, palla out

54′ – Punizione in mezzo di Sliti allontanata dalla difesa

50′- Cross di Goodwin allontanato dalla difesa avversaria

46′- Si riparte! La Tunisia cambia: fuori Drager e dentro Sassi

FINE PRIMO TEMPO 0-1

45’+3′ – OCCASIONE TUNISIA! Termina fuori di pochissimo il tiro di Msakni dopo un ottimo assist di Jebali

41′ – OCCASIONE TUNISIA! Conclusione di Drager dal centro dell’area, allontana da un grande riflesso di un difensore dell’Australia

34′ – Cross pericoloso di Leckie allontanato dalla difesa della Tunisia

26′ – Ammonito Laidouni

23′ – GOL! AUSTRALIA IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente di Duke su cross deviato di Goodwin, Australia avanti!

21′ – Ci prova Drager dallalunga distanza, palla alta sopra la traversa

20′ -Jebali in area per Msakni, che però non riesce a superare l’avversario. Rimessa dal fondo per l’Australia

13′ – Altri due tentativi di cross in mezzo dell’Australia con McGree e Karacic, ma i difensori avversari sono attenti

7′ – La difesa della Tunisia allontana ancora un cross interessante messo in mezzo all’area da McGree

3′ – McGree chiuso bene dalla difesa della Tunisia, rimessa laterale per l’Australia

1′ – Calcio d’inizio! Si parte

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct. Kadri

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold

10.55 – Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Tunisia-Australia