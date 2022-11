LIVE – Taranto-Crotone, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Taranto-Crotone, match del girone C di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo la sedicesima giornata di campionato con le due squadre a caccia dei tre punti: il Crotone, seconda classificata, cerca di accorciare rispetto al Catanzaro, primo della classe. Il Taranto cerca punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Seguite la diretta con noi, su Sportface.it, dal 1′ al fischio finale.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Taranto-Crotone (Ore 18:00)