LIVE – Svizzera-Camerun 1-0, girone G Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Svizzera-Camerun, match valevole per la prima giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022. Gli elvetici, dopo aver superato il gruppo di qualificazione con il primo posto che ha costretto l’Italia a disputare i playoff, sono pronti a stupire anche nella rassegna iridata. La formazione africanca, invece, ha ottenuto come suo miglior risultato in un Mondiale i quarti di finale di Italia 1990 e spera di poter ripetere quell’incredibile impresa. Il raggruppamento sembra già segnato vista la presenza del Brasile, ma queste due Nazionali hanno la possibilità quantomeno di giocarsi la seconda posizione anche contro la Serbia. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di giovedì 24 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

A disposizione: Omlin, Kobel, Koehn, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Aebischer, Fassnacht, Comert, Okafor, Frei, Schaer, Rieder, Jashari.

Allenatore: Yakin

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, N’Koulou, Tolo; Anguissa, Hongla, Oum Guet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

In panchina: Ngapandouetnbu, Epassy, Mbekeli, Wooh, Ondoua, Ngamaleu, Nkoudou, Aboubakar, Bassogog, Kunde, Mbaizo, Ntcham, Ebosse, Marou

Allenatore: Song

Svizzera-Camerun 1-0 (48′ Embolo)

_________________________________________________________________________

FINISCE QUI

93′ – Castelletto! Che recupero sul tiro a botta sicura di Seferovic che era scattato in profondità

90′ – Sei minuti di recupero

87′ – Ci prova Xhaka dalla distanza, Onana blocca a terra

74′ – Cambio Camerun: dentro Aboubakar, fuori Choupo-Moting

72′ – Cambia anche la Svizzera: Frei, Okafor e Seferovic dentro, fuori Sow, Shaqiri ed Embolo

69‘ – Primo cambio: dentro Ondoua, fuori Hongla

68′ – SVIZZERA AD UN PASSO DAL 2-0! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Anguissa devia e sfiora l’autogol. Ma toglie soprattutto il pallone dalla disponibilità di Vargas

67′ – ONANA! CHE PARATA! Cross dalla destra, Vargas calcia a botta sicura ma il portiere dell’Inter risponde presente con un grande intervento

66′ – Occasione Camerun! Da calcio piazzato dalla sinistra, Anguissa svetta di testa. Sommer blocca

65′ – Anche Eto’o in tribuna

56′ – CHOUPO MOTING! Penetra sulla linea di fondo e tenta il tiro da posizione impossibile, Sommer lo mura

48′ – GOL EMBOLO! Dalla destra Shaqiri crossa e trova impreparata la difesa, Embolo non sbaglia il rigore in movimento

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

40′ – Elvedi di testa in area non inquadra la porta sugli sviluppi di un corner

36′ – Fai è il primo ammonito

32′ – E’ il Camerun a fare la partita, la Svizzera fatica a ripartire

24′ – Ci prova Fai: conclusione imprecisa del terzino

14′ – Choupo-Moting spreca a tu per tu con Sommer. Ma viene segnalato un fuorigioco

10′ – OCCASIONE CAMERUN! Mbeumo scatta in posizione regolare e calcia, Sommer respinge e sulla respinta Toko Ekambi calcia alto

5′ – Fase di studio in questo avvio

1′ – Benvenuti! Si parte