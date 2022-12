LIVE – Spezia-Servette, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Spezia-Servette, amichevole invernale 2022. La squadra di Gotti è pronta a tornare in campo nel primo test amichevole in programma nel ritiro a Valencia. Dall’altra parte la formazione svizzera, seconda in campionato dietro gli Young Boys. Calcio d’inizio alle ore 15. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

COME VEDERE LA GARA IN TV

Spezia-Servette ore 15