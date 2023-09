LIVE – Sorrento-Cerignola 0-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Sorrento-Cerignola, match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita all’esordio contro in casa del Giugliano, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi e vuole la vittoria. La formazione pugliese, dal suo canto, è reduce dal pareggio con il Messina e spera di portare a casa i tre punti su un campo complicato. Appuntamento alle ore 18:30 di sabato 9 settembre.

Sorrento-Cerignola 0-0

3′ – Subito il primo ammonito del match. Si tratta di Capomaggio punito per un tackle in scivolata su Martignago.

1′ – Inizia il match!

18.25 Ci siamo! Quasi tutto pronto per Sorrento-Cerignola. Le ufficiali:

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Petito, Martignago, Badje.

Audace Cerignola (4-3-2-1-): Krapikas; Russo, Ligi, Gonnelli, Tentardini; Tascone, Zak, Capomaggio; D’Andrea, D’Ausilio; Malcore.

Sportface.it racconterà la diretta testuale della partita.