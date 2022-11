LIVE – Siena-Carrarese 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Sepe 47

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Siena-Carrarese, match in programma al Franchi alle 17:30 di sabato 26 novembre.La quindicesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023 entra nel vivo e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale con la cronaca del match a fine gara.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Siena-Carrarese 0-0

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DELLA GARA

FINALE – Vince la noia al Franchi. Siena e Carrarese non vanno oltre lo 0-0.

90′ – Assegnati quattro minuti di recupero.

88′ – Punizione di Coccia e stacco di testa di Marino. Palla di poco fuori.

87′ – Energe prende il posto di D’Auria tra le fila della Carrarese.

86′ – Ammonito Silvestri.

85′ – Mister Pagliuca manda in campo Meli e Frediani al posto di Castorani e Di Santo.

83′ – Cartellino giallo per D’Ambrosio.

77′ – Arras ci prova di testa, ma non riesce ad impensierire Satalino.

75′ – Un quarto d’ora al 90′. Gara che non accenna a sbloccarsi.

72′ – Altra sostituzione nella Carrarese: dentro Giannetti per Capello.

70′ – Cambio nel Siena: Arras rileva Paloschi.

62′ – Ammonito Di Santo per proteste.

61′ – Grande parata di Satalino sulla zuccata di Paloschi, servito da Disanto. Si resta sullo 0-0.

57′ – Finisce la partita di Leone. Al suo posto dentro Collodel.

55′ – Ammonito D’Auria per simulazione.

50′ – Belloni ci prova dalla distanza. Palla di poco fuori.

46′ – Cambio tra le file degli ospiti: dentro Marino al posto di Pelagatti.

46′ – Squadre nuovamente in campo, al via la ripresa!

INTERVALLO – Le squadre tornano negli spogliatoi. Punteggio fermo sullo 0-0.

45′ – L’arbitro assegna due minuti di recupero.

43′ – Padroni di casa ancora pericolosi con Di Santo. Palla lontana dallo specchio.

38′ – Pelagatti è il secondo ammonito del match.

37′ – Lanni chiamato in causa da Mercati. Bella parata del portiere del Siena.

30′ – Ammonito Della Latta.

29′ – Siena ad un passo dal vantaggio con Di Santo. La sua conclusione a giro termina fuori di un soffio.

23′ – In archivio la prima metà della frazione. Per il momento regna l’equilibrio, non a caso il punteggio è fermo sullo 0-0.

11′ – Cross di Grassini e colpo di testa di Capello! Palla fuori, ma buona risposta degli ospiti.

7′ – La prima chance del match è per il Siena con Leone. Satalino risponde presente.

1′ – Si parte, buon divertimento!

17.15 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta live di Siena-Carrarese. A breve il calcio d’inizio!