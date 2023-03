LIVE – Sampdoria-UYSS New York 2-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Sampdoria-UYSS New York, match della prima giornata del gruppo 6 del Torneo di Viareggio 2023. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno i liguri della Sampdoria contro gli statunitensi dell’UYSS New York. Il palcoscenico sarà quello del Campo sportivo “3 Campanili” di Genova – località Bogliasco. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16:00 di martedì 21 marzo.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

DOVE SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Sampdoria-UYSS New York 2-0 (6′ Ntanda, 17′ Leonardi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sampdoria: Scardigno, Pellizzaro, Galluccio, Valisena, Ntanda, Straccio, Leonardi, Savio, Silvestri, Trevisan, Porzi.

UYSS New York: Justincic, Feratovic, Alarcon, Pera, Di Maggio, Sacino, Napolitano, Mannino, Goenaga, Russo, Marseille

17′ – RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA!!!! Stavolta è Leonardi a depositare in rete il gol del2-0. L’attaccante è baravo a rubar palla alla difesa, a saltare il portiere e a mettere in rete.

6′ – GOOOOL DELLA SAMPDORIA!!! Grandissima azione di Leonardi che salta il ortiere, ma si defila troppo. Il portiere respinge. Sulla ribattuta arriva Ntanda che mette in rete.

1′ – Si inizia.