LIVE – Reggiana-Rimini 2-0, Serie C 2022/2023: girone B 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 28

Reggiana e Rimini si contenderanno i tre punti in palio sabato 26 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. La partita è in programma alle 17:30. La prima forza della classifica, 27 punti e 1 di margine sul Gubbio, cerca la fuga ma ha bisogno dei tre punti contro un Rimini che staziona a metà classifica con 22 punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

Reggiana-Rimini 2-0 (20′ Montalto, 61′ Lanini)

90′ + 7′ – Finisce qui. Tra Reggiana e Rimini è 2-0.

90′ – Inizia il recupero. Saranno 7 minuti, che però racconteranno poco. La Reggiana infatti, sta evitando di attaccare.

85′ – Zaccagno ko, ma i cambi sono finiti. In porta ci va l’attaccante Vano, Rimini in 10.

81′ – Prova Varela per il tris, parata in due tempi per Zaccagno.

74′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

66′ – Ammonito Gigli.

61′ – Raddoppia la Reggiana!!! Gol firmato da Lanini: 2-0.

60′ – Reggiana ancora in controllo. Nessuna azione di rilevanza in questa seconda frazione.

54′ – Prova da fuori Lanini. Zaccagno para agevolmente.

46′ – Si riparte. Al via il secondo tempo.

45′ + 2′ – Si chiude con l’ammonizione di Pasa il primo tempo. Squadre negli spogliatoi: Reggiana 1 – Rimini 0.

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – Dal limite Tonelli, il suo tiro però finisce sulla traversa.

36′ – Prova Cauz di testa da azione di calcio d’angolo, pallone fuori.

31′ – Primo giallo del match. Ammonito Cremonesi.

20′ – Reggiana in vantaggio. Padroni di casa in avanti con Montalto: 1-0.

19′ – Prova Libutti, il suo tiro basso è però facile preda di Zaccagno.

13′ – Rimini più propositivo, nessuna azione da segnalare però.

1′ – Partiti. Al via il match tra Reggiana e Rimini.