LIVE – Real Betis-Inter 1-1, amichevole invernale 2022 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 18:00 per il match amichevole tra Real Betis e Inter. Continua quindi la preparazione dei nerazzurri durante la sosta a causa dei Mondiali. I ragazzi di Inzaghi sono quindi in Spagna, a Sevilla, per questa amichevole. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

Real Betis-Inter 1-1

FINE SECONDO TEMPO

85′ – Pareggio immediato dell’Inter che trova il gol dell’1-1 con Darmian dopo il lancio di Dimarco dal cerchio di centrocampo.

84′ – Betis in vantaggio! Palla persa da Asllani, cross dell’esterno e Juanmi colpisce di testa battendo Brazao.

78′ – Partita che si innervosisce.

74′ – Punizione battuta da Miranda respinta da Handanovic.

70′ – Protesta Barella che viene ammonito.

59′ – Ci prova l’Inter, Betis che si limita a ripartire in contropiede.

55′ – Grande occasione per l’Inter con Mkhitaryan che colpisce verso la porta trovando la respinta di Bravo.

47′ – Colpo di testa di Dzeko che si spegne alto.

46′ – Si riparte.

FINE PRIMO TEMPO

44′ – Angolo per il Betis.

4o’ – Ci prova Calhanoglu, blocca Bravo.

33′ – Tanti errori individuali, partita che fatica ad accendersi.

27′ – Tiro da fuori di Ruiz, respinge Handanovic.

24′ – Ci prova Iglesias, conclusione larga.

15′ – Ottima uscita di Bravo che anticipa Bellanova.

13′ – Primo cartellino giallo del match per Skriniar.

11′- Riparte bene il Betis.

7′ – Prova a tenere il possesso del pallone l’Inter.

2′ – Angolo per l’Inter.

1′ – Si parte.

17:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Betis e Inter.