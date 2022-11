LIVE – Qatar-Senegal 1-3, girone A Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Qatar-Senegal, match valevole per la seconda giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022. I padroni di casa, dopo il brutto esordio di domenica scorsa caratterizzata dalla netta sconfitta contro l’Ecuador, devono assolutamente cercare la vittoria per sperare di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione africana, invece, è reduce dal ko con l’Olanda e va a caccia dei tre punti per poi giocarsi il pass per il turno successivo all’ultima giornata contro l’Ecuador. Questa sfida, dunque, rappresenta un’ultima spiaggia per entrambe le compagini. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di venerdì 25 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Qatar-Senegal 1-3 (40′ Dia, 48′ Diedhiou, 77′ Muntari, 82′ Dieng)

_________________________________________________________________________

90’+6 Finisce qui! Qatar sconfitto dal Senegal e praticamente eliminato, gli africani se la giocano.

90′ 7 minuti di recupero.

86′ Senegal in gestione serena del risultato.

82′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! DIENG NON PERDONA E IL SENEGAL VA A VINCERLA! 1-3.

77′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL GOL DEL QATAR! MUNTARI SCRIVE LA STORIA, 1-2 E SI RIAPRE TUTTO COL SUO COLPO DI TESTA CHE BEFFA KOULIBALY IN MARCATURA.

71′ I cambi spezzano il ritmo.

67′ Il Qatar ora sta attaccando, un po’ d’orgoglio per la squadra che ospita la rassegna. Ma si concretizza ben poco.

62′ Squillo Afif! Calcia verso la porta finalmente il Qatar, c’è la deviazione di Mendy!

58′ Si svuotano di molto gli spalti. E’ fallimento per i padroni di casa.

53′ I tifosi manifestano del disappunto nei confronti dei giocatori del Qatar, ora spaesati.

48′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! RADDOPPIA IL SENEGAL! DIEDHIOU NON PERDONA DI TESTA SU SVILUPPO DA CORNER! 0-2, IL QATAR E’ CON UN PIEDE E MEZZO FUORI DAI MONDIALI.

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45’+7 Finisce qui il primo tempo, Senegal avanti sul Qatar.

45′ 7 minuti di recupero.

44′ Il Qatar ha patito il colpo, forse immeritato lo svantaggio.

40′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! BOULAYE DIA! LA RETE DEL’ATTACCANTE DELLA SALERNITANA A BEFFARE I QATARIOTI!

37′ Ritmi che sono scesi in questa fase.

33′ Afif si fa travolgere in area, gli frana addosso Sarr e questo deve essere rigore! Per Lahoz si continua!

31′ Ammonito Dia.

30′ Errore clamoroso del portiere in uscita su un rilancio dell’altro portiere, si salva con un difensore che spazza di testa.

28′ Clamoroso errore arbitrale! Fischiato fuorigioco su una deviazione volontaria, poi Sarr segna a porta vuota ma ormai il fischio era arrivato.

24′ Calcia Gana Gueye dalla distanza, tiro insidioso che esce di poco!

20′ Ammonito Mohamad, brutto fallo e decisione giusta.

18′ Diallo a terra per due minuti, finalmente si rialza.

15‘ E’ di Afif il primo tiro del Qatar, palla che decolla alta.

12′ Come prevedibile si fa preferire il Senegal in avvio, già diverse le conclusioni verso la porta, nessuna di queste l’ha però centrata.

8′ Mendy calcia da fuori dopo uno strano appoggio di un compagno che non tira, palla abbondantemente larga.

4′ Il primo tiro è di Sarr! Palla che esce sull’esterno della rete, per Mateu Lahoz non è angolo ma era evidente la deviazione.

1′ Si parte! Inizia Qatar-Senegal.

13.57 E’ il momento degli inni nazionali.

13.55 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Doha dove sono in campo i padroni di casa del Qatar e il Senegal. Campioni d’Asia contro campioni d’Africa, ma entrambe a secco dopo la prima giornata: chi riuscirà a vincere? Si parte fra pochissimo.