LIVE – Pro Sesto-Feralpisalò 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Antonio Sepe 69

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Pro Sesto-FeralpiSalò, in programma alle 14:30 di sabato 17 dicembre. Entra nel vivo il girone A e lo scontro diretto tra le prime della classe rimodellerà in un modo o nell’altro la classifica: la fuga o l’equilibrio. Si gioca in casa della Pro Sesto e la sfida offrirà 90′ di fuoco con il Vicenza (ad un punto di distacco) spettatrice interessata. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Pro Sesto-FeralpiSalò 0-0

Grazie per averci seguito, buona giornata!

FINALE – Termina 0-0 la gara tra Pro Sesto e FeralpiSalò. Uno 0-0 che però vale il primo posto visti i pareggi di tutte le dirette concorrenti.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – Musatti rileva Zennaro per questi ultimi sprazzi di gara.

86′ – Bruschi ci prova su punizione. Pizzignacco risponde presente.

85′ – Punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Poco male per Pro Sesto e FeralpiSalò, visto che tutte le rivali stanno pareggiando. Classifica per il momento invariata.

82′ – Cartellino giallo per Bergonzi.

78′ – Cambio nella FeralpiSalò: fuori Guerra per Siligardi.

75′ – Ammonito Zennaro. Non si può certo dire che l’arbitro non stia mettendo mano ai cartellini.

72′ – Entrambe le squadre si stanno esprimendo a ritmi piuttosto alti, ma per il momento il gol non arriva.

71′ – Ammonito anche Gattoni.

67′ – Cartellino giallo per Toninelli.

64′ – Miriade di cambi. Per la Pro Sesto dentro Moretti e Bianco per D’Amico e Della Giovanna. Per la FeralpiSalò dentro Pittarello e Petrelli per Palazzi e Ceringoi.

55′ – Gerbi spara alto da posizione interessante. Si resta sullo 0-0.

52′ – Ammoniti nel giro di pochi minuti Wieser e Bacchetti.

48′ – Disastro di Pilati, che vanifica un’interessante ripartenza per gli ospiti. Il numero 19 cicca la palla al momento della conclusione, togliendo anche la possibilità ad un compagno di tirare al volo.

46′ – Corradi non rientra in campo dopo l’infortunio alla testa nel recupero del primo tempo. Al suo posto Wieser.

46′ – Squadre nuovamente in campo. Al via la ripresa!

INTERVALLO – Termina la prima frazione. Punteggio fermo sullo 0-0.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

45′ – Palo di Hergheligiu. Brivido nel finale di tempo al Breda.

44′ – Cartellino giallo per Corradi.

40′ – Ultimi minuti del primo tempo. La squadra di casa prova a spingere sempre con maggior insistenza.

33′ – Chance per la Pro Sesto. Il tentativo di Gerbi viene però murato all’ultimo da un difensore avversario, forse anche con l’ausilio della mano.

27′ – Tentativo di Cernigoi da distanza ravvicinata. Palla sull’esterno della rete.

23′ – In archivio la metà di un primo tempo intenso ma privo di occasioni da rete.

18′ – Bruschi ci prova su calcio di punizione, ma colpisce la barriera. Sulla palla vacante è brava la difesa della FeralpiSalò ad allontanare.

10′ – Entrambe le squadre sono partite forte, senza paura di giocare a viso aperto. Finora, però, nessuna occasione da gol.

1′ – Si parte, buon divertimento!

14.30 – In corso il minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic.

14.25 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Pro Sesto-FeralpiSalò.