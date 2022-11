LIVE – Portogallo-Ghana 3-2, Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

Al Ras Abu Aboud Stadium è tutto pronto per il fischio d’inizio di Portogallo-Ghana, match della prima giornata del girone H del Mondiale di Qatar 2022. Ad affrontarsi sono i lusitani di Cristiano Ronaldo, qui alla sua ultima “Last Dance”, contro i meno quotati africani del Ct Otto Addo. Il fischietto del match di oggi sarà lo statunitense Ismail Elfath. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:00 di giovedì 24 novembre.

Portogallo-Ghana 3-2 (65′ Ronaldo Rig, 72′ Ayew, 78′ Joao Felix, 80′ Leao, 88′ Bukari)

FINISCE LA PARTITA

95′- Giallo per Fernandes

91′- Giallo per Williams

91′- Giallo per Pereira

90′- Ci saranno 9 minuti di recupero

88′- GOOL GHANA!!! A due passi Bukari mette dentro il 3-2 di testa

80′- GOOL PORTOGALLO!!! Rafael Leao calcia un missile alle spalle del portiere: 3-1

78′- GOOL PORTOGALLO!!! Joao Felix spiazza il portiere con un gran tiro nel sette: 2-1

72′- GOOL GHANA!!! E’ proprio Kudus a mettere in area un bell’assist per Ayew che la insacca in rete: 1-1

71′- Kudus ci prova dalla distanza centralmente, è Costa a bloccare

65′- GOOL PORTOGALLO!!! Ronaldo trasforma il penalty centralmente: 1-0

62′- Ronaldo cade a terra in area dopo il contrasto con un giocatore avversario, l’arbitro concede il rigore

57′- Joao Felix resta a terra, intervento dello staff medico in campo

56′- Giallo per Seidu

55′- Bel contropiede del Ghana, Kudus prova una conclusione in verticale, pallone che esce di pochissimo. Brividi per il Portogallo

54′- Ronaldo prova l’uno contro uno in area, pallone deviato

53′- Seidu ci prova dalla distanza, mancino debole e fuori misura

49′- Giallo per Partey

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Due minuti di recupero

45′- Giallo per Kudus per fallo su Joao Cancelo

41′- Portogallo in totale pressing, tante le occasioni mancate all’interno dell’area

35′- Il tiro dal limite di Otavio è troppo centrale e poco potente. Para Ati-Zigi

30′- Ronaldo si presenta in area e segna, l’arbitro annulla la rete per precedente fallo del numero 7

25′- Felix commette fallo su Seidu, punizione per il Ghana

12′- Il Portogallo spinge, Ronaldo colpisce male di testa su un cross dalla destra, pallone che esce di pochissimo

10′- Ronaldo entra in area palla al piede, ottima la chiusura di Ati-Zigi che si regala la rimessa dal fondo

9′- Il Ghana attacca, bene in uscita Diego Costa che blocca

1′- Inizia il match

ORE 16:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Portogallo-Ghana. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.