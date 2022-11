La diretta live di Pontedera-Virtus Entella, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Scontro di medio alta classifica quella di oggi, con i padroni di casa che sono praticamente a metà tabellone, al nono posto, con 24 punti, ed appena in zona play off, mentre gli ospiti sono molto più in alto, al terzo posto della classifica, a solo un punto di distanza dalla Reggiana prima. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di martedì 29 novembre, chi avrà la meglio?

Le formazioni ufficiali:

PONTEDERA: Siano, Aurelio, Shiba, Ladinetti, Catanese, Bonfanti, Izzillo, Espeche, Benedetti, Perretta, Nicastro.

Allenatore: Massimiliano Canzi.

ENTELLA: De Lucia, Zappella, Corbari, Tenkorang, Tascone, Chiosa, Paolucci, Reali, Zamparo, Merkaj, Parodi.

Allenatore: Gennaro Volpe.

Pontedera-Virtus Entella 0-0

