LIVE – Pisa-Brescia 3-0, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pisa-Brescia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Sfida di media classifica tra il Pisa ottavo, con 23 punti, e il Brescia settimo, esattamente un punto ed una posizione sopra. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 17 dicembre, chi avrà la meglio?

Pisa-Brescia 3-0 (4′ Torregrossa (r), 20′ e 85′ Gliozzi)

FINE SECONDO TEMPO 3-0

90′ – Tre minuti di recupero.

85′ – GOL PISA. Doppietta di Gliozzi, che chiude il match. Passaggio arretrato totalmente sbagliato da Olzer, che di fatto libera il bomber del Pisa, che prima prova a mettere in mezzo per Masucci e poi, dopo la chiusura di Papetti, batte Lezzerini con l’esterno.

84′ – Colpo di testa di Masucci, che schiaccia a terra ma il pallone esce di poco alto.

77′ – Ci prova ancora Viviani, con una punizione dai 30 metri: buono il tentativo, che viene parato a terra in due tempi da Livieri. Il Brescia ci prova di orgoglio.

71′ – Buon tiro al volo di Viviani: conclusione potente ma centrale, para Livieri.

63′ – Piove sul bagnato per il Brescia: arriva il secondo giallo per Adorni, che arriva in ritardo su Morutan.

55′ – Trascorsi i primi dieci minuti del secondo tempo senza particolari emozioni. Il Brescia prova a imbastire azioni offensive, al momento senza però riuscire a pungere.

19:08 – Comincia la ripresa.

FINE PRIMO TEMPO 2-0

45′ – Due minuti di recupero.

45′ – Labojko fa partire un gran tiro di prima da fuori area, palla che sfiora l’incrocio dei pali.

34′ – Tiro di Morutan parato da Lezzerini, poi Torregrossa non è reattivo nel tap-in.

30′ – Tentativo di Viviani dal limite, palla che esce davvero per pochi centimetri.

27′ – Gliozzi vicino al 3-0! L’attaccante manda sul fondo il pallone servitogli ottimamente da Toure. Azione scaturita ancora da uno spunto di Morutan, abbattuto da Adorni (ammonito).

25′ – Primo, vero tiro in porta per il Brescia: Moreo prova l’incrocio di testa ma ne esce un tentativo debole, facile per Livieri.

20′ – GOL PISA. Ancora Morutan protagonista con un cross perfetto di mancino: terzo tempo perfetto di Gliozzi, che di testa trafigge Lezzerini.

11′ – Livieri imperfetto sull’uscita alta, ma per sua fortuna il pallone sbatte su Van De Looi e gli ritorna in mano.

10′ – Bello spunto di Morutan sulla destra, palla in mezzo per Torregrossa, murato da Adorni; subentra Jureskin, che però calcia alle stelle.

8′ – Il Brescia prova a rispondere con uno schema da palla piazzata: libera la difesa di casa.

4′ – GOL PISA. Ernesto Torregrossa non sbaglia, spiazzando Lezzerini. Il più classico dei gol dell’ex.

2′ – Rigore per il Pisa. Iniziativa di Torregrossa, poi il tentativo di tiro di Jureskin viene deviato prima dal ginocchio di Morutan e poi dal braccio largo di Van De Looi.

18:05 – Con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, comincia il match. Primo possesso per il Brescia.

17:50 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Pisa-Brescia, al via tra pochi minuti.