LIVE – Perugia-Venezia 2-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Perugia-Venezia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Gli umbri, dopo la sconfitta della Sardegna Arena contro il Cagliari, hanno bisogno di tornare al successo per provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, che ormai occupano da diverse settimane. I lagunari, dal loro canto, sembrano aver trovato la giusta formula per uscire dalla crisi e vanno a caccia di un nuovo successo per avvicinarsi ai playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 19 dicembre novembre, chi avrà la meglio?

Perugia-Venezia 2-1 (8′ Lisi, 15′ Lisi, 94′ Pohjanpalo)

90’+4 Finisce qui! Il Perugia batte il Venezia per 2-1, resta ultimo in classifica ma accorcia su tante squadre, tra cui proprio i veneti. Grazie per averci seguito e buona serata.

90’+3 IL GOL! IL GOL! IL GOL! POHJANPALO ACCORCIA LE DISTANZE! FORSE E’ TROPPO TARDI, FORSE NO! GRAN TIRO AL VOLO DAL LIMITE, 2-1 E IL FINALE E’ CALDISSIMO.

90′ 4 minuti di recupero, del resto non siamo ai Mondiali.

87′ Deludente il Venezia in questo secondo tempo.

82′ Vanoli ha cambiato tutti e cinque gli uomini di centrocampo, ma ha ottenuto ben poco fin qui. Ci avviamo verso il ritorno alla vittoria degli umbri.

78′ Occasione Perugia! Si invola Di Serio, palla dentro per Olivieri a rimorchio ma non trova la porta.

74′ Il Venezia sembra un po’ essersi arreso alla sconfitta.

70′ Girandola di sostituzioni, esce Lisi e i pubblico lo acclama.

67′ Il Venezia sembra non scuotersi neanche con Pierini e Novakovic mandati in campo da Vanoli.

64′ Bartolomei ci prova dalla distanza, vola Joronen.

61′ Torna a farsi vedere in avanti il Perugia, angolo mal sfruttato però.

57′ Ammonito Haps. A differenza di Wizniewski e Curado, ammoniti nella prima frazione, non era diffidato.

56′ Occasionissima Venezia! Pohjanpalo da zero metri, deviazione in angolo!

52′ Pohjanpalo trova lo specchio, Gori dice di no!

50′ Calcia Luperini, la gran respinta di Joronen!

48′ La nebbia è aumentata ulteriormente.

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45′ Finisce qui il primo tempo, ritmi non esaltanti ma due perle di Lisi consentono al Perugia di guidare 2-0 sul Venezia.

38′ Cala di nuovo la nebbia sul Curi, in particolare nei pressi delle due porte.

34′ Spinge ancora il Perugia, due giri consecutivi alla bandierina.

28′ Casasola chiude sul cross di Haps, rischia l’autogol.

25′ Non poteva mettersi meglio per gli umbri, due linee folte a preservare il duplice vantaggio.

20′ Il Venezia sta provando a spingere, ma serve di più per sfondare il muro eretto dal Perugia.

15′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! LISI FUORI CONTROLLO! DOPPIETTA PER LUI, QUESTO GOL E’ UN’ALTRA PERLA INCREDIBILE! 2-0, TIRO DA LONTANISSIMO AL VOLO, MERAVIGLIA!

13′ Crnigoj a un passo dal pareggio! Si salva Gori con una parata improvvisata.

11′ Grande avvio del Perugia, completamente padrone del campo ora.

8′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! UN GOL INCREDIBILE DI LISI PORTA IN VANTAGGIO IL PERUGIA! FORSE UN CROSS, MA DIVENTA UNA TRAIETTORIA IMPRENDIBILE PER JORONEN!

7‘ Gran lotta in mezzo al campo in questo avvio. La posta in palio, del resto, è alta.

4′ Olivieri prova a servire un bel pallone in mezzo, uscita pronta di Joronen.

1′ Si comincia! E’ il Venezia a manovrare il primo pallone.

20.30 Un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic.

20.28 Amici di Sportface, buonasera dallo stadio Curi dove scendono ora in campo Perugia e Venezia per il posticipo della diciottesima di Serie B. Con loro scende però anche la nebbia.